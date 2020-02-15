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    На сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України

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    На сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України

    Документ наразі доступний як на англійській, так і на німецькій версії сайту

    Документ «Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні», підписаний на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого, який вчора зник з сайту конференції, знову з'явився.

    Про це повідомляється на сайті Мюнхенської конференції.

    Зазначимо, що документ датований 14 лютого.

    Серед підписантів - Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з безпеки.

    Документ наразі доступний як на англійській, так і на німецькій версії сайту Мюнхенської конференції з питань безпеки.

    Нагадаємо, раніше він звідти зник після того, як представники української сторони та американські експерти його розкритикували.

    Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

    Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

    У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Всі троє відомі в експертній спільноті як ті, хто тяжіє до співпраці з РФ та до врахування інтересів Росії.

    У США вже назвали неприйнятним «мюнхенський план».

    До слова, Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій пояснив, звідки у Мюнхені з’явився документ про 12 кроків «миру в Україні».

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