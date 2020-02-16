Помпео в Мюнхені говорив про російську агресію
США озброїли Україну, щоб вона захистилася від агресії Москви, зазначив Помпео
Військова допомога Сполучених Штатів для України була надана з тією метою, щоб Київ зумів захистити себе від агресії Москви.
Про це заявив держсекретар США Майл Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє пресслужба Держдепартаменту.
Також Помпео зазначив, що з тією ж метою США надає допомогу Україні у сфері кібербезпеки.
«Сполучені Штати озброїли Україну, щоб допомогти цій хоробрій нації захистити себе від російської агресії, і спільно з балтійськими країнами працювали над кібербезпеки, щоб захиститися від повторних кібератак Москви», - сказав Помпео.
Держсекретар також підкреслив, що США не визнають окупації українських територій, а бадут підтримувати суверенітет України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.
На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.