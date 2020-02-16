У МЗС Росії назвали умову проведення нового саміту «нормандської четвірки»



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Саміт нормандського формату - у Росії висунули умови

У МЗС Росії заявили, що одна з головних перепон — «відсутність готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком та Луганськом»

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що проведення нової зустрічі лідерів «нормандської четвірки» залежить від прогресу у виконанні попередніх домовленостей.

Про це на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко, передає РБК.

«Була домовленість абсолютно чітка, що нова зустріч повинна підбити підсумки тому, що обговорювалось на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження «формули Штайнмаєра» в (українське — ред.) законодавство і деяких інший речей», — сказав він.

Представник МЗС РФ пояснив, що «іншими словами», для проведення нової зустрічі повинен бути прогрес у виконанні цих домовленостей — «як на треку безпеки, так і на політичному треку».

«Збиратися можна, але якщо на землі не відбувається жодних змін на краще, то користь від таких зустрічей доволі сумнівна», — зазначив Грушко.

Як стверджує заступник глави МЗС РФ, одна з головних перепон на шляху реалізації Мінських угод — «відсутність будь-якої готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком та Луганськом».

«Це зобов’язання кричущим чином не виконується, хоча воно є однією з основних умов мінського пакета», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ на Мюнхенській конференції не буде.

Напередодні новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.