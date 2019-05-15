Нардеп Лещенко висунув ультиматум генпрокурору Луценку



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Нардеп Сергій Лещенко

Сергій Лешенко запропонував вести його допит e прямому ефірі, щоб вся країна знала правду про те, що відбувається - як навколо політичної корупції, так і плану Луценка

Народний депутат Сергій Лещенко висунув ультиматум генпрокурору Юрію Луценку після його заяви про підготовку підозри депутату.

«Генпрокурор Юрій Луценко зібрав сьогодні брифінг, де почав відмовлятися від того, що чіпляється за владу. Він також почав розповідати, що я дуже образив приватного адвоката Трампа Рудольфа Джуліані (не зрозуміло, чому). І головне - Луценко викликає мене на допит у справі «чорної бухгалтерії» Партії регіонів і обіцяє вручити підозру. Попутно Луценко поводився традиційно, обзиваючись і плутаючись в законах», - зазначив Лещенко.

Він дав генпрокурору таку відповідь:

1) Я не просто прошу, я вимагаю і наполягаю, щоб Луценко вже завтра, максимум до кінця тижня вніс подання про зняття з мене депутатської недоторканності.

2) Я обіцяю, що сам проголосую за зняття з себе імунітету і закликаю весь парламент підтримати таке подання Луценка.

3) Я пропоную вести мій допит в прямому ефірі, щоб вся країна знала правду про те, що відбувається - як навколо політичної корупції, так і плану Луценка.

4) Якщо буде доведено, я готовий нести відповідальність, але закликаю Луценка також висунути звинувачення в сукупності з ще одним епізодом - я публічно обіцяю бути свідком у справі про розголошення самим Луценком таємниці досудового розслідування і зливі інформації в одній з найгучніших кримінальних справ останніх років .

«Трансляція мого брифінгу, який я зібрав у відповідь на заяву Луценка - за посиланням. І не забудьте підписуватися на мій YouTube-канал: я так зрозумів, буде багато цікавого в майбутньому», - резюмував нардеп.

Як повідомлялось, Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів.