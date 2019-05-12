Нардеп Лещенко: Луценко увів в оману оточення Трампа



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Лещенко пообіцяв журналістам продемонструвати сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані

Луценко наговорив особистому адвокату американського президента Рудольфу Джуліані «купу фейків», - Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що генеральний прокурор України Юрій Луценко увів в оману оточення Трампа. Про це Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лещенка, Луценко наговорив особистому адвокату американського президента Дональда Трампа Рудольфу Джуліані «купу фейків», які потім адвокат озвучив в ефірі Fox.

«Наприклад, про те, що я «засуджений за втручання у вибори в США». Йдеться про рішення продажного Окружного адмінсуду Києва, за позовом продажного Розенблата. І цей суд взагалі не повинен був приймати цю справу до розгляду, тому що права Розенблата не були ущемлені. Але вони прийняли позов і постановили, що я втручався у вибори», - написав Лещенко.

Нардеп зазначив, що «Луценко не сказав Джуліані, що рішення суду не вступило в законну силу, мною подано апеляцію, і вона призначена на понеділок». «А до апеляції ніякого рішення суду немає в природі, тому що виконання рішення зупинено», - стверджує політик.

Водночас, Лещенко запросив всіх журналістів, українських і західних, прийти «на це засідання суду» у понеділок 13 травня.

«За його підсумками я дам брифінг і продемонструю вам:

- сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані;

- повну сторінку з чорною бухгалтерією Партії регіонів з прізвищем Манафорта;

- інші цікаві подробиці», - написав Лещенко.

Він оголосив, що початок суду: 11:20, вулиця Московська, 8, корпус 30. Суддя Губська.