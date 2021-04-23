Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину, на яку оформлені котеджі і квартири, - ЗМІ

Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов у декларації за 2020 рік не вказав цивільну дружину, а разом з нею численне елітне майно

За інформацією журналістів, ймовірну цивільну дружину Шахова звати Інна Журба

Народний депутат від групи Довіра Сергій Шахов не вказав в декларації за 2020 рік цивільну дружину і майно, оформлене на неї, зокрема котеджі під Києвом, столичні квартири, земельні ділянки та низку компаній. Про це йдеться в розслідуванні програми Схеми.

За інформацією журналістів, ймовірну цивільну дружину Шахова звати Інна Журба. На неї оформлено будинок площею понад 600 кв.м. в котеджному містечку Сонячна долина в селі Романків Київської області.

Торік, коли Шахов хворів на Covid-19, повідомлялося, що він живе в Романкові. Тоді ж депутат казав, що коронавірусом заразилася його дружина. Але в його декларації за 2020 рік немає інформації ні про цивільну дружину, ні про її активи, доходи та майно.

За даними реєстру прав на нерухоме майно, Інна Журба має ще один великий котедж у цьому містечку площею 1 330 кв.м. Також вона володіє 27 земельними ділянками в Київській області загальною площею майже 113 гектарів.

Розслідувачі повідомляють, що в травні 2020 ймовірна цивільна дружина Шахова стала власницею восьми квартир і восьми паркомісць «в елітній багатоповерхівці на Печерську», де один квадратний метр коштує понад 2 тис. доларів.

«Якщо підрахувати орієнтовну вартість квартир і паркомісць, сумарно Інна Журба мала викласти за цю елітну нерухомість майже 1 млн 800 тис. доларів - тобто 48 млн грн», - підрахували Схеми.

У реєстрі юридичних осіб зазначено, що Журба раніше володіла кількома компаніями і зараз є співвласницею низки фірм, зокрема має 60% статутного капіталу компанії з управління нерухомістю в столиці Центр да Вінчі.

Юристи пояснили, що за ймовірне незазначення в декларації дружини Шахову може загрожувати штраф або обмеження волі до двох років, якщо різниця між задекларованими активами і реальними даними перевищує 9 млн грн.

Журналісти Схем звернулися до Сергія Шахова та Інни Журби за коментарями, але на момент публікації не отримали відповіді.