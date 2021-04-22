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    У «Слузі народу» розказали, як покарають Шевченка

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    &laquo;Слуга народу&raquo; Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком - У «Слузі народу» розказали, як покарають Шевченка
    «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком
    Фото: Белта

    «Слуга Народу» заслухала Євгенія Шевченка та Миколу Тищенка на засіданні фракції

    У партії «Слуга народу» вирішили покарати двох депутатів Євгенія Шевченка та Миколу Тищенка. Про це повідомляє пресслужба «Слуги народу».

    Як зазначається під час онлайн-засідання пропрезидентської партії «Слуга народу» заслухали нардепів Євгенія Шевченка, котрий поїхав на зустріч із Олександром Лукашенком, та Миколу Тищенка, який влаштував гулянку під час локлауну.

    У політичній силі повідомили, що Євгенія Шевченка не делегували ні «Слуга Народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

    Під час засідання фракції прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції «Слуга Народу» в парламенті.

    Депутати також дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього визначить Політична рада партії.

    У грудні 2020 нардеп побував у Мінську, заявивши, що нібито не побачив там протестів проти Лукашенка, а у лютому 2021 вони разом з очільником забороненої в Україні Компартії Петром Симоненком відвідали так звані «Всебілоруські народні збори».

    У «Слузі народу» його візити тоді назвали «приватними».

    Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.

    Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко штраф Офіс президента Микола Тищенко Євген Шевченко
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