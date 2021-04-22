У «Слузі народу» розказали, як покарають Шевченка

«Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком

«Слуга Народу» заслухала Євгенія Шевченка та Миколу Тищенка на засіданні фракції

У партії «Слуга народу» вирішили покарати двох депутатів Євгенія Шевченка та Миколу Тищенка. Про це повідомляє пресслужба «Слуги народу».

Як зазначається під час онлайн-засідання пропрезидентської партії «Слуга народу» заслухали нардепів Євгенія Шевченка, котрий поїхав на зустріч із Олександром Лукашенком, та Миколу Тищенка, який влаштував гулянку під час локлауну.

У політичній силі повідомили, що Євгенія Шевченка не делегували ні «Слуга Народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

Під час засідання фракції прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції «Слуга Народу» в парламенті.

Депутати також дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього визначить Політична рада партії.

У вівторок стало відомо, що депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Шевченко заявив Лукашенку, що давно мріяв з ним познайомитися. Лукашенко відповів, що йому приємно, що в Україні ще залишилися люди, які «поважають» Білорусь. При цьому це вже далеко не перша поїздка Шевченка до Білорусі для зустрічі з прихильниками диктатора після невизнаних світовою спільнотою президентських виборів у серпні минулого року.

У грудні 2020 нардеп побував у Мінську, заявивши, що нібито не побачив там протестів проти Лукашенка, а у лютому 2021 вони разом з очільником забороненої в Україні Компартії Петром Симоненком відвідали так звані «Всебілоруські народні збори».

У «Слузі народу» його візити тоді назвали «приватними».

Нагадаємо, на президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК. Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.

Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.

Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.