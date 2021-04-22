Шмигаль представив «слугам народу» кандидата на пост глави Міненерго

Новим міністром енергетики може стати віцепрезидент «Енергоатома»

На засіданні фракції «Слуга народу» прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Про це РБК-Україна розповів народний депутат від «Слуги народу» Ростислав Тістик.

Галущенко відповідав на запитання членів монобільшості.

«Завтра народним депутатам роздадуть підписні листи і кожен з членів фракції голосуватиме «за», «проти» або «утримався« за призначенням цього кандидата на пост міністра енергетики», – сказав нардеп.

За його словами, поки складно говорити про те, чи буде у нього повна підтримка фракції.

«Відповідав він доступно і відкрито. Ми розуміємо, що у нього є досвід. Але сказати, чи є у нього одноголосна підтримка – не можу. Деякі депутати не були задоволені. Більше–були задоволені. Ми це вже зрозуміємо за результатами голосування в підписних листах», – додав парламентарій.

Галущенко був призначений на посаду віцепрезидента «Енергоатому» в травні 2020 року. У 2013-2014 роках він працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

У його послужному списку також робота в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції та Адміністрації президента.

Як раніше повідомляло видання LB.ua з посиланням на джерела в уряді і Верховній Раді, міністром енергетики після звільнення Юрія Вітренка може стати віцепрезидент «Енергоатому» Герман Галущенко.

Один зі співрозмовників видання заявив, що «ця кандидатура обговорюється». За неофіційними даними, Галущенко вже погодився очолити Міненерго – його кандидатуру запропонував тимчасовий в.о. «Енергоатому» Петро Котін.