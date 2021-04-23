Венедіктова заявила, що підписала п'ять підозр нардепам
Венедіктова нагадала, що була головою комітету, коли знімали недоторканність
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала п'ять підозр народним депутатам. Інститут зняття недоторканності працює. Про це вона повідомила в ефірі передачі «Право на владу».
Вона нагадала, що була головою комітету, коли знімали недоторканність.
«Я була головою комітету, коли знімали недоторканність. Я прекрасно розумію і пам'ятаю, як це було. Зараз вже я підписала 5 підозр народним депутатам. Чи працює інститут зняття недоторканності? Так, працює. У нас одна справа щодо народного депутата в суді, два депутати на 290-х, решта - ми чекаємо досудового розслідування», - заявила генпрокурор.
Венедіктова уточнила, що перша підозра, яку вона підписала, була підозра народному депутату від ОТЗЖ Іллі Ківі.
«Потім був народний депутат (Олександр) Юрченко, після цього був кнопкодав. І останньою була людина, яка не заплатила приблизно 70 млн гривень податку за те, що продавала квартири не як ПП, а просто, як фізична особа», — заявила генпрокурор.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не знає, де зараз перебуває екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого викрали у Молдові.