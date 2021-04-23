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    Венедіктова заявила, що підписала п'ять підозр нардепам

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    Ірина Венедіктова заявила, що підписала п&rsquo;ять підозр нардепам - Венедіктова заявила, що підписала п'ять підозр нардепам
    Ірина Венедіктова заявила, що підписала п’ять підозр нардепам
    Фото з відкритих джерел

    Венедіктова нагадала, що була головою комітету, коли знімали недоторканність

    Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала п'ять підозр народним депутатам. Інститут зняття недоторканності працює. Про це вона повідомила в ефірі передачі «Право на владу».

    Вона нагадала, що була головою комітету, коли знімали недоторканність.

    «Я була головою комітету, коли знімали недоторканність. Я прекрасно розумію і пам'ятаю, як це було. Зараз вже я підписала 5 підозр народним депутатам. Чи працює інститут зняття недоторканності? Так, працює. У нас одна справа щодо народного депутата в суді, два депутати на 290-х, решта - ми чекаємо досудового розслідування», - заявила генпрокурор.

    Венедіктова уточнила, що перша підозра, яку вона підписала, була підозра народному депутату від ОТЗЖ Іллі Ківі.

    «Потім був народний депутат (Олександр) Юрченко, після цього був кнопкодав. І останньою була людина, яка не заплатила приблизно 70 млн гривень податку за те, що продавала квартири не як ПП, а просто, як фізична особа», — заявила генпрокурор.

    Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не знає, де зараз перебуває екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого викрали у Молдові.

    Теги: Генпрокурор депутат розслідування Ірина Венедіктова
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