Нардеп від «Самопомочі» уник адмінпокарання за прорив держкордону з Саакашвілі

Політика п’ять разів викликали до суду

Мостиський районний суд Львівської області закрив справу проти народного депутата, члена депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» Павла Костенка, якого звинувачували у незаконному перетині держкордону. «Главкому» стало відомо з рішення суду від 29 грудня. Зазначається, що прикордонники склали на



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Павло Костенко

Політика п’ять разів викликали до суду

Мостиський районний суд Львівської області закрив справу проти народного депутата, члена депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» Павла Костенка, якого звинувачували у незаконному перетині держкордону.

«Главкому» стало відомо з рішення суду від 29 грудня.

Зазначається, що прикордонники склали на Костенка адмінпротокол за ч.2 ст.204-1 КУпАП за наслідком подій 10 вересня 2017 року, які сталися на пункті пропуску «Шегині». Тоді нардеп від «Самопомочі» спільно з групою осіб і екс-перзидентом Грузі з Міхеілом Саакашвілі здійснили незаконний перетин державного кордону без дозволу відповідних органів влади, чим порушив ст.9 Закону України «Про Державний кордон України».

Суд п’ять разів викликав до суду Павла Костенка рекомендованим поштовим відправленням. Однак судові повістки про виклик працівниками ПАТ«Укрпошти» не були вручені.

29 грудня сплив тримісячний термін з моменту вчинення правопорушення політиком. Тому райсуд, зіславшись на узагальнений науково-консультативний висновок ради при Вищому адміністративному суді України, закрив адмінпровадження проти нардепа Костенка.

Загалом, на кінець листопада органи охорони державного кордону склали 33 протоколи про адміністративне правопорушення (ч.2 ст. 204-1 КУаАП) на осіб, котрі 10 вересня разом із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі прорвались через пункт пропуску «Шегині» у Львівській області.

Як повідомляв «Главком», раніше Мостиський районний суд закрив адміністративні справи проти народних депутатів Сергія Власенка, Юлії Тимошенко (ВО «Батьківщина»), Дмитро Добродомов, Юрій Дерев’янко (позафракційні) і прес-секретаря екс-президента Грузії Саакашвілі Дарії Чиж.

Як відомо, 22 вересня суд оштрафував колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на 3,4 тис. гривень за незаконний перетин кордону «Шегині». Також ДПСУ вручила адміністративний протокол про незаконний перетин державного кордону лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляє, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

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