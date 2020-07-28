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    Суспільство

    Депутат зі «Слуги народу» Данило Гетманцев заразився коронавірусом

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    Данило Гетманцев&nbsp;заявив, що не знає, де міг інфікуватися - Депутат зі «Слуги народу» Данило Гетманцев заразився коронавірусом
    Данило Гетманцев заявив, що не знає, де міг інфікуватися

    Нардеп повідомив про хворобу колегам у фракції

    Народний депутат з фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заразився коронавірусною інфекцією.

    Цю інформацію в коментарі НВ підтвердив сам Гетманцев.

    Зазначається, що нардеп повідомив про хворобу колегам у фракції.

    Гетманцев заявив, що не знає, де міг інфікуватися.

    «Друзі, вчора здав тест на Covid-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактувала з минулого понеділка, прошу здати тест», - написав нардеп у соцмережі.

    Як повідомлялося, це далеко не перший випадок Covid-19 у парламенті, зокрема й у провладній фракції. Раніше повідомлялося, що голова парламентського комітету з питань бюджету, нардеп Юрій Арістов також заразився коронавірусом. Крім того, випадки захворювань були і в інших фракціях.

    Зокрема, 20 травня у народного депутата від фракції «Батьківщина» Олега Мейдича діагностували коронавірус.

    також нагадаємо, що 19 липня український журналіст Юрій Бутусов заявив, що захворів на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

    депутат Україна партія Слуга народу Данило Гетманцев коронавірус
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