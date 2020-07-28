Депутат зі «Слуги народу» Данило Гетманцев заразився коронавірусом



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Данило Гетманцев заявив, що не знає, де міг інфікуватися

Нардеп повідомив про хворобу колегам у фракції

Народний депутат з фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заразився коронавірусною інфекцією.

Цю інформацію в коментарі НВ підтвердив сам Гетманцев.

Зазначається, що нардеп повідомив про хворобу колегам у фракції.

Гетманцев заявив, що не знає, де міг інфікуватися.

«Друзі, вчора здав тест на Covid-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактувала з минулого понеділка, прошу здати тест», - написав нардеп у соцмережі.

Як повідомлялося, це далеко не перший випадок Covid-19 у парламенті, зокрема й у провладній фракції. Раніше повідомлялося, що голова парламентського комітету з питань бюджету, нардеп Юрій Арістов також заразився коронавірусом. Крім того, випадки захворювань були і в інших фракціях.

Зокрема, 20 травня у народного депутата від фракції «Батьківщина» Олега Мейдича діагностували коронавірус.

також нагадаємо, що 19 липня український журналіст Юрій Бутусов заявив, що захворів на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

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До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.