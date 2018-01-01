Нардеп з Опоблоку на засіданні Ради заговорив російською

Парламентар Василь Німченко заговорив російською мовою

Під час обговорення закону про деокупацію Донбасу перед голосуванням народний депутат від Опозиційного блоку Василь Німченко заговорив російською мовою. «Моя пропозиція зводилася до того, що запропонований законопроект по суті надає право президенту приймати рішення, які є за межами його компетенції – щодо створення якихось



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Василь Німченко

Парламентар Василь Німченко заговорив російською мовою

Під час обговорення закону про деокупацію Донбасу перед голосуванням народний депутат від Опозиційного блоку Василь Німченко заговорив російською мовою.

«Моя пропозиція зводилася до того, що запропонований законопроект по суті надає право президенту приймати рішення, які є за межами його компетенції – щодо створення якихось тимчасових комісій на тимчасово окупованій території. На основі чого ігнорується ст. 106 Конституції?», - зазначив він.

Спікер Андрій Парубій поставив правку №130 Німченка на голосування, але зробив йому зауваження і закликав під час виступів у парламенті використовувати українську мову.

Як відомо, останніми на українську мову у стінах зали засідань парламенту перейшли саме «опоблоківці». Найдовше вживав російську Олександр Вілкул. Однак навіть він перейшов на українську.

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