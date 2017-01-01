Нардеп заявив про передачу до суду нових справ щодо стрілянини у Княжичах

До суду надійдуть справи щодо окремих керівників поліції, служби охорони та кримінального розшуку

Народний депутат Антон Геращенко заявив, що в суд готуються передати справи за окремими керівникам поліції в рамках розслідування стрілянини в селі Княжичі Київської області. Про це Геращенко сказав в ефірі телеканалу 112. «На сьогодні готується або вже має бути передані справи за окремим керівникам в поліції, служби охорони та



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Місце трагедії у Княжичах

До суду надійдуть справи щодо окремих керівників поліції, служби охорони та кримінального розшуку

Народний депутат Антон Геращенко заявив, що в суд готуються передати справи за окремими керівникам поліції в рамках розслідування стрілянини в селі Княжичі Київської області.

Про це Геращенко сказав в ефірі телеканалу 112.

«На сьогодні готується або вже має бути передані справи за окремим керівникам в поліції, служби охорони та кримінального розшуку до суду Генеральною прокуратурою, тоді стане ясно, хто саме перевищив свої службові повноваження, хто дав наказ йти штурмувати автомобіль, який вважали, що там бандити, а там були поліцейські, хто дав наказ стріляти», - заявив Геращенко.

Також він прокоментував інформацію про те, що Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді екс-начальника управління карного розшуку Національної поліції Києва Леоніда Куряту, який проходить в якості підозрюваного у справі про стрілянину в селі Княжичах.

«Спроби зараз притягнути до відповідальності керівників - це правильно, обгрунтовано. Але ці люди мають право на захист і мають право висловлювати свою думку. В кінцевому етапі буде рішення суду з питань винності або невинності Куряти та інших співробітників поліції. Ці рішення судів - це вони просто відновлюються на посадах, так як суд враховував, що їх звільнили з посад не за законом», - резюмував нардеп.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.

За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено вісім осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.

До слова, підозрюваних звільнили з правоохоронних органів лише нещодавно.

Начальник поліції Києва також фігурує у справі про стрілянину в Княжичах.