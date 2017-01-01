Трагедія в Княжичах: суд поновив на посаді поліцейського-фігуранта справи
- Вчора, 19:29
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Суд постановив негайно поновити його на посаді начальника карного розшуку поліції Києва з 27 січня 2017 року
Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього начальника карного розшуку Головного управління Національної поліції у Києві Леоніда Куряту, звільненого через причетність до стрілянини в Княжичах Київської області. Про це йдеться в рішенні суду.
У своєму позові Курята стверджував про безпідставність свого звільнення 27 січня 2017 року у зв'язку з відсутністю в його діях ознак дисциплінарного порушення.
Позивач також зазначив, що вважає незаконним службове розслідування за фактом стрілянини в Княжичах.
Розглянувши справу, суд дійшов висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог.
Суд зазначив, що, згідно з планом проведення поліцейської операції в Княжичах Курята не був призначений старшим групи правоохоронців або старшим за проведення всієї операції.
Суд вирішив, що Курята не був уповноважений здійснювати контроль за діями поліцейських в Княжичах.
Суд визнав незаконним рішення Нацполіції про проведення службового розслідування, визнав незаконним і скасував наказ про звільнення Куряти.
Суд постановив негайно поновити його на посаді начальника карного розшуку поліції Києва з 27 січня 2017 року.
Згідно з рішенням суду, Нацполіція також зобов'язана виплатити підозрюваному 104 тис. гривень заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.
За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено вісім осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.
До слова, підозрюваних звільнили з правоохоронних органів лише нещодавно.
Начальник поліції Києва також фігурує у справі про стрілянину в Княжичах.
Джерело: Українські новини