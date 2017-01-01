Трагедія в Княжичах: суд поновив на посаді поліцейського-фігуранта справи

Суд постановив негайно поновити його на посаді начальника карного розшуку поліції Києва з 27 січня 2017 року

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього начальника карного розшуку Головного управління Національної поліції у Києві Леоніда Куряту, звільненого через причетність до стрілянини в Княжичах Київської області. Про це йдеться в рішенні суду. У своєму позові Курята стверджував про безпідставність свого звільнення 27 січня 2017



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Місце перестрілки в Княжичах

Суд постановив негайно поновити його на посаді начальника карного розшуку поліції Києва з 27 січня 2017 року

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього начальника карного розшуку Головного управління Національної поліції у Києві Леоніда Куряту, звільненого через причетність до стрілянини в Княжичах Київської області. Про це йдеться в рішенні суду.

У своєму позові Курята стверджував про безпідставність свого звільнення 27 січня 2017 року у зв'язку з відсутністю в його діях ознак дисциплінарного порушення.

Позивач також зазначив, що вважає незаконним службове розслідування за фактом стрілянини в Княжичах.

Розглянувши справу, суд дійшов висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог.

Суд зазначив, що, згідно з планом проведення поліцейської операції в Княжичах Курята не був призначений старшим групи правоохоронців або старшим за проведення всієї операції.

Суд вирішив, що Курята не був уповноважений здійснювати контроль за діями поліцейських в Княжичах.

Суд визнав незаконним рішення Нацполіції про проведення службового розслідування, визнав незаконним і скасував наказ про звільнення Куряти.

Суд постановив негайно поновити його на посаді начальника карного розшуку поліції Києва з 27 січня 2017 року.

Згідно з рішенням суду, Нацполіція також зобов'язана виплатити підозрюваному 104 тис. гривень заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.

За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено вісім осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.

До слова, підозрюваних звільнили з правоохоронних органів лише нещодавно.

Начальник поліції Києва також фігурує у справі про стрілянину в Княжичах.

Джерело: Українські новини