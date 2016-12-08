Рік після трагедії в Княжичах: підозрюваних звільнили з правоохоронних органів лише нещодавно

У виробництві щодо стрілянини у Княжичах вже з десяток кримінальних статей

У найближчі дні виповниться рівно рік з моменту трагічної загибелі п'яти співробітників поліції в Княжичах Київської області. Про те, як просувається справа з розслідування резонансного злочину дізналися «Вєсті». Офіційно в ніч на 4 грудня в селі Княжичі, за словами керівництва київської поліції, відбувалася спецоперація із затримання



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У виробництві щодо стрілянини у Княжичах вже з десяток кримінальних статей

У найближчі дні виповниться рівно рік з моменту трагічної загибелі п'яти співробітників поліції в Княжичах Київської області. Про те, як просувається справа з розслідування резонансного злочину дізналися «Вєсті».

Офіційно в ніч на 4 грудня в селі Княжичі, за словами керівництва київської поліції, відбувалася спецоперація із затримання грабіжників. Як писали ЗМІ, за спецоперацією стоїть, судячи з матеріалів слідства, верхівка поліції. А один з керівників МВС навіть перебував на місці злочину. Зараз слідчі намагаються з'ясувати, яка роль цієї людини в кривавих подіях.

Офіційно підозрюваними в пограбуванні були двоє діючих співробітників полку МВС і їх друг - боєць АТО. Вони ж пограбували валютників в Києві на пр-ті Перемоги за три місяці до трагедії в Княжичах. Причому, по зухвалому пограбуванню (всі фігуранти були одягнені в форму СБУ) були встановлені практично відразу всі підозрювані, але їх не затримали і навіть не усунули від роботи.

Батько одного із загиблих досі не може зрозуміти, як люди, причетні до таких злочинів, можуть і далі служити в органах. «Я неодноразово намагався зустрітися з начальником поліції Києва Андрієм Крищенко, але безрезультатно. І ось днями отримав відповідь на свій запит: цих людей тільки зараз звільнили з поліції! Юрія Бурляя - в серпні, а Микола Клочков написав рапорт 26 листопада цього року», - розповів батько загиблого.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня в селі під Києвом загинули двоє співробітників Броварського управління охорони і двоє оперативників поліції Києва. Пізніше стало відомо про ще одну жертву - майора КОРД 31-річного Віталія Валецького.

Всю інформацію генпрокурор тримає на особистому контролі, адже найближчим часом (у зв'язку з річницею) він надасть громадськості відомості про хід розслідування.