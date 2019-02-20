Нардепа Луценка звинувачують у виведенні 750 тисяч гривень з неплатоспроможного банку – ЗМІ



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Ігор Луценко –журналіст, народний депутат, активіст громадського руху. Член фракції «Батьківщина», працює в Комітеті Верховної Ради із запобігання корупції Фото: politeka.net

За даними видання «Вести», Ігор Луценко ніби то вивів кошти з неплатоспроможного банку, незважаючи на заборону проведення будь-яких платежів, і приховав цей факт під час декларування

Народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко вивів з неплатоспроможного банку 750 тис. грн незважаючи на заборону проведення будь-яких платежів і приховав цей факт під час декларування. Депутат – «антикорупціонер» Луценко не вперше «засвітився» в фінансових операціях з банками, визнаними неплатоспроможними, пишуть «Вести».

Національним антикорупційним бюро України розпочато перевірку достовірності даних, поданих в майновій декларації народним депутатом І. В. Луценко (кримінальне провадження № 52018000000001213, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 грудня 2018 року). Перевірка здійснюється в рамках досудового розслідування НАБУ у відповідному кримінальному провадженні за фактами, встановленими спільно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та правоохоронними органами, що вказують на вчинення народним депутатом кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації).

Йдеться про те, що виходець з «банківської» сім'ї (його вітчим – колишній глава НБУ Володимир Стельмах) член фракції «Батьківщина», що працює в Комітеті Верховної Ради України з попередження корупції, вивів з несплатоспроможного банку 750 тис. грн 20 березня 2015. На підставі постанови Правління НБУ про віднесення ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» в категорію неплатоспроможних в Банку була введена тимчасова адміністрація. А за день до того, 19 березня 2015 року, коли банківські платежі не проводилися і вкладники не мали доступу до своїх засобам, народному депутату вдалося перерахувати 750 тис. грн з власного поточного рахунку в цьому банку на рахунок головного бухгалтера банку І. В. Гнатенка. Після чого ці кошти пішли на погашення частини боргу за кредитом останньої.

Яким чином депутату вдалося таким хитрим маневром вивести кошти з банку, в якому були заблоковані всі платежі – питання риторичне. Але за попередніми висновками слідства, найбільш ймовірними подальшими діями обох фігурантів цієї справи стала позабанківська передача грошей головним бухгалтером банку народному депутату – в такому випадку ці кошти мають бути відображені в електронній декларації Луценка. Однак в електронній декларації народного депутата за 2015 рік вказано тільки гроші в іншому банку – в ПАТ «Укрінбанк»: 700007 грн, 14 000 євро і 100 000 доларів США.

Історія з «Укрінбанком» також є показовою. Цей банк був також визнаний неплатоспроможним. Але шляхом сумнівних судових рішень власники банку, залишивши державі борги перед вкладниками, отримали контроль над активами. Для цього була створена компанія «Укрінком», яка назвала себе правонаступником «Укрінбанку», яку в свою чергу намагаються штучно збанкрутити і віддати активи ліквідованого банку як оплати штучних боргів компанії «Афінаж», власниками якої є керівники того ж «Укрінком». Цікаво, що Ігор Луценко отримав, згідно з декларацією, двічі 100 тис. грн від ФК «Афінаж» як «оплату за договором поступки прав вимоги».