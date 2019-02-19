Окружний суд заборонив НАБУ розслідувати справу щодо депутата Ради Геллєра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат Верховної Ради Євген Геллєр (група «Партія «Відродження») Фото: zarya-lugansk.com

21 січня суд ухвалив рішення про забезпечення адмінпозову, згідно з яким дію рішень НАЗК та направлення рішення про результати перевірки декларації депутата в НАБУ зупинено до розгляду справи по суті

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію рішення Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), яке звернулося до НАБУ з проханням розслідувати декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Євгеном Геллєром (група «Партія «Відродження»). Про це йдеться в листі НАЗК.

Так, 21 січня Окружний суд ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову, згідно з яким дію рішень НАЗК «Про результати повної перевірки декларації Геллєра за 2017 рік» та «Про затвердження обґрунтованого висновку про наявність ознак правопорушення, пов'язаного з корупцією» та направлення рішення про результати перевірки декларації депутата в НАБУ зупинено до розгляду справи по суті.

У листі також йдеться, що 14 грудня 2018 року НАЗК затвердило обґрунтований висновок про виявлення в діях Геллєра складу кримінального правопорушення за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) і направило його в НАБУ, яке 15 січня за даним фактом розпочало аналітичну перевірку.

Зазначимо, депутат Геллєр задекларував подарунок за 17,9 млн грн.

Джерело: Українські новини