НАБУ почало розслідування щодо Генпрокуратури через закупівлю авто всупереч забороні



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Фото: styler.rbc.u

Генеральна прокуратура закупила 19 автомобілів в період, коли це було заборонено постановою Кабінету міністрів

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо закупівлі Генеральною прокуратурою 19 автомобілів в період, коли це було заборонено постановою Кабінету міністрів.

Таким чином НАБУ виконало рішення Солом’янського райсуду за скаргою юристів проекту «Тисни» (Bihus.Info). Досі Бюро, всупереч вимогам КПК, відмовлялося реєструвати кримінальне провадження.

Розслідування відкрито 31 січня за ст. 210 ч. 2 Кримінального кодексу – нецільове використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, юристи з проекту «Тисни» звернулися до НАБУ після виходу розслідування Bihus.Info «Заборонені колеса» в листопаді минулого року. В матеріалі йшлося про те, що Генеральна прокуратура закупила 19 легкових автомобілів (в основному - Toyota Corolla) на загальну суму близько 13 мільйонів гривень у той час, коли такі закупівлі були заборонені постановою Кабміну (у 2016-2018 роках).

Як виявилося, у той час Генпрокуратура самостійно «проаналізувала» заборону і дійшла до висновку, що вона суперечить Закону «Про прокуратуру». Відтак вирішила її не виконувати.

На час виходу розслідування автопарк ГПУ був найбільшим за всю історію цього органу і складав 103 автомобілі. Водночас прокуратура на сьогодні має найменше повноважень за історію.

Джерело: bihus.info