НАЗК не побачило конфлікту інтересів у Холодницького, який ухвалив рішення у справі свого друга



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Ще у ЦПК стверджують, що на «акваріумних» плівках Назара Холодницького чітко зафіксовано, як він у кримінальній справі про хабар Супрун, намагався допомогти меру міста Вишневого Іллі Дікову

Також у ЦПК зазначають, що Холодницький вдруге відмовився погодити підозру члену та екс-голові НАЗК Наталії Корчак

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не побачило конфлікту інтересів у керівника САП Назара Холодницького, який ухвалив рішення у кримінальній справі, фігурантом якої є його друг. Про це стало відомо з відповіді агентства, що понад 7 місяців проводило перевірку за зверненням Центру протидії корупції (ЦПК).

У ЦПК зазначають, що за місяць до цих результатів, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький вдруге відмовився погодити підозру члену та екс-голові НАЗК Наталії Корчак.

«У квітні 2018 року ЗМІ опублікували відео, на якому помічник народного депутата України Олега Ляшка Олександр Богачов разом із міським головою Вишневого Іллею Діковим запропонували хабар в.о. міністра охорони здоров’я України Уляні Супрун. Цю справу розслідувало Національне антикорупційне бюро», - інформують у Центрі протидії корупції.

Також у ЦПК нагадують, що у квітні 2018 року НАБУ опублікувало, так звані, «акваріумні» плівки Назара Холодницького. «На плівках чітко зафіксовано, як керівник САП у кримінальній справі про хабар Супрун, намагався допомогти меру міста Вишневого Іллі Дікову. Зокрема, Холодницький попередив одного з фігурантів справи — свого друга Сергія Кафтію про обшуки, які готуються та вимагав надавати детективам НАБУ неправдиві покази, які вигідні для Дікова», - стверджують у Центрі протидії корупції.

Як результат, пишуть ЦПК, керівник САП в інтерв’ю ЗМІ заявив, що у справі про хабар Супрун, немає доказів. «Він також замінив усіх прокурорів у цій справі на інших. Таке рішення керівника САП є грубим порушенням антикорупційного законодавства, оскільки він ухвалив його в умовах реального конфлікту інтересів», - коментують у ЦАП.

«Назар Холодницький ухвалив рішення у кримінальній справі, у якій мав приватний інтерес. Таким інтересом є намагання допомогти фігуранту справи уникнути кримінальної відповідальності. Відтак керівник САП не мав права змінювати групу прокурорів, а був зобов’язаний про це повідомити Генпрокурора», — заявляє юрист ЦПК Андрій Савін.

«Таким чином, «не побачивши» таке очевидне порушення, НАЗК віддячило Холодницькому, який раніше «закрив очі» на наявні ознаки злочину в діях Корчак», - резюмують у Центрі протидії корупції.

До слова, пишуть у ЦПК, на «акваріумних» плівках також зафіксовано, що Холодницький надавав незаконні вказівки прокурорам САП, не погоджувати НАБУ проведення остаточних слідчих дій по справі. Це своєю чергою заблокувало розслідування.