Нардепи схвалили законопроєкт, який порушує Угоду про асоціацію з ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада ухвалила проєкт закону №3739 у першому читанні Фото: Уніан

За схвалення проєкту проголосували 248 нардепів

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок схвалила у першому чатанні законопроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

За схвалення проєкту проголосували 248 нардепів, 15 висловились проти, 37 утрималися, 47 не голосували.

Проєкт закону України про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості містить зобов’язання мати місцеву складову в певних видах машин, які закуповуються коштом держави або місцевих органів влади.

Документ містить вимогу до мінімального ступеня локалізації на рівні 25-45% з 2021 року та 40-60% з 2024 року. Крім того, він стосується не всіх закупівель, а порівняно вузької групи продукції машинобудування для потреб енергетики, ЖКГ та транспорту.

Але це проєкт не сумісний з міжнародними зобов’язаннями України. В Угоді про асоціацію є окрема глава, яка присвячена державним закупівлям. Одним із принципів є недискримінаційність. Окремо вказано, що опис робіт, товарів та послуг не повинен містити конкретного місця походження (крім випадків, коли це обґрунтовується предметом контракту) та умови заснування учасників тендерів в тій же країні, що і замовник.

Обмеження кола учасників допускається, але лише на конкурентних засадах та лише на основі об’єктивних факторів — досвіду роботи на ринку, масштабу діяльності учасника, наявності в нього відповідної інфраструктури, технічного потенціалу тощо. Також від переможця може вимагатись створення певної інфраструктури в місці виконання контракту.

Читайте також:

Джерело: Європейська правда