Гончарук, Вакарчук і Зеленський? Експерти склали список лузерів політичного сезону, що завершився



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Директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань вважає провальною політику Володимира Зеленського

Хто в топі політичних аутсайдерів «Главком» дізнавався у провідних експертів, соціологів та політиків

Найбільшим провалом політичного сезону, який завершився з моменту, коли парламент пішов на літні канікули, є експрем’єр Олексій Гончарук. Таку думку озвучив голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко у матеріалі «Главкому» Зеленський, Разумков чи Порошенко? Головні переможці та лузери політичного сезону.

На думку політолога, колишній глава уряду проявив себе вкрай невдало, і його відставка була закономірною.

На думку керівника аналітичного центру «Третій сектор» Андрія Золотарьова провальним політичний сезон видався у для Юлії Тимошенко, адже вона опинилась «поза сюжетом!». «Ця каденція може стати для партії «Батьківщина» останньою у парламенті», - робить прогноз політтехнолог.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов до лузерів минулого сезону додає Святослава Вакарчука, який вдруге за свою політичну кар’єру склав мандат. «Не дивлячись на те, що він привів до Верховної Ради хорошу команду «Голос», зараз їхні рейтинги невисокі», – констатує експерт.

Директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань вважає провальною політику Володимира Зеленського. Хоча президент до цих пір має велику довіру та підтримку від українців, експерт запевняє, що натомість ми отримали формування некомпетентних урядів, призначення на посади «кварталівців», що є некомпетентними. Неуспішним політиком експерт назвав і голову Офісу президента Андрія Єрмака. «Він поставив свій підпис поруч із «полномочним прєдставітєлєм ОРДЛО», і тим самим під корінь зруйнував позицію української дипломатії, яку вона провадила з 2014 року. Як на мене, це повна безвідповідальність», – зазначив Олексій Гарань.

Нагадаємо, за останніми дослідженнями, найменше народної підтримки, згідно з соцопитуванням, зараз у «Самопомочі» і «Національного корпусу». Найбільша кількість голосів за партією «Слуга народу».