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    Нардепа Волошина облили зеленкою через заяви про «відсутність сувернітету» в України

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    Нардеп Олег Волошин перед засіданням Ради був облитий зеленкою&nbsp; - Нардепа Волошина облили зеленкою через заяви про «відсутність сувернітету» в України
    Нардеп Олег Волошин перед засіданням Ради був облитий зеленкою 
    Фото: Страна

    Нападника затримала поліція і він представився «Степаном Бандерою»

    Сьогодні перед початком позачергової сесії Верховної Ради народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкою. Журналісти з місця події повідомляють, що це сталося через заяву нардепа про «відсутність сувернітету» в України, яку  він зробив минулого тижня з трибуни парламенту.

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    Нардепа Волошина облили зеленкою через заяви про «відсутність сувернітету» в України
    Нардепа Волошина облили зеленкою через заяви про «відсутність сувернітету» в України
    Нардепа Волошина облили зеленкою через заяви про «відсутність сувернітету» в України

    «Олександру Кабанову зі «Слуги народу», який невдало проходив поруч, також перепало», - повідомляють очевидці та викладають фото у соцмережах.

    ЗМІ повідомляють, що нападника на депутата вже затримала поліція. «Називати своє справжнє ім'я він відмовився, але представився Степаном Бандерою», - пишуть ЗМІ.

    Верховна Рада депутат поліція Опозиційна платформа — За життя суверенитет
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