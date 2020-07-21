Нардепа Волошина облили зеленкою через заяви про «відсутність сувернітету» в України



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Нардеп Олег Волошин перед засіданням Ради був облитий зеленкою Фото: Страна

Нападника затримала поліція і він представився «Степаном Бандерою»

Сьогодні перед початком позачергової сесії Верховної Ради народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкою. Журналісти з місця події повідомляють, що це сталося через заяву нардепа про «відсутність сувернітету» в України, яку він зробив минулого тижня з трибуни парламенту.

«Олександру Кабанову зі «Слуги народу», який невдало проходив поруч, також перепало», - повідомляють очевидці та викладають фото у соцмережах.

ЗМІ повідомляють, що нападника на депутата вже затримала поліція. «Називати своє справжнє ім'я він відмовився, але представився Степаном Бандерою», - пишуть ЗМІ.