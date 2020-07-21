«Євросолідарність» закликає Зеленського утриматися від «ревізії» мовного законодавства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Європейська солідарність» готова знову виходити на мітинги заради підтримки української мови

У Порошенка нагадали, що Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність перегляду закону про мову

«П’ята колона» не полишає спроб розпочати фронтальну атаку на засадничий державотворчий закон про українську мову. Про це йдеться в заяві політсили п’ятого президента Петра Порошенка.

«Минулого тижня тисячі людей на вулиці і ефективні дії фракції «Європейська солідарність» у сесійній залі спонукали владу відмовитися від розгляду змін до закону про мову. Але планів своїх «п’ята колона» не зреклась і має намір протягнути це питання на позачергову сесію. Зробити це можна лише за ініціативи президента або 150 народних депутатів», - йдеться в повідомленні.

У «ЄС» нагадали, що Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність перегляду закону про мову.

«Це хибна, помилкова і небезпечна позиція. Її ще не пізно виправити. Очевидним є конфлікт інтересів, бо сама модель бізнесу Зеленського передбачає виробництво російськомовного шоу- та кінопродукту з поширенням на ринку Російської Федерації.

Але головне не це. Генеральний штаб наступу на мову розташований у Кремлі. Там ніяк не можуть змиритися з існуванням українського народу, Української держави і української мови. Президент і Верховний головнокомандувач не може йти в їхньому фарватері», - повідомили в політсилі.

Отже, «Євросолідарність» вимагає від Зеленського «зайняти державницьку позицію і не ініціювати винесення цього питання на позачергову сесію».

«Євросолідарність» звертається до всіх народних депутатів, насамперед із фракції «Слуга народу» із закликом не підписуватися під зверненням щодо позачергової сесії, де в порядку денному був би перегляд мовного законодавства.

«У цьому питанні ми зобов’язані залишити у повній ізоляції промосковську ОПЗЖ. «ЄС» попереджає про масові акції протесту у разі, якщо влада таки піде на поводу у реваншистських проросійських сил і допустить позачергову сесію з мовного питання. Перегляд закону про українську мову – це червона лінія. Порушення її призведе до істотного загострення суспільно-політичної ситуації, відповідальність за яке цілком і повністю ляже на монобільшість і особисто на Володимира Зеленського», - йдеться у заяві політсили.

Раніше повідомлялося, що у Порошенка радіють, що не дали провести закон про русифікацію освіти: «Ми виграли цю битву!».

Нагадаємо, що у п’ятницю, 17 липня, біля будівлі Верховної Ради проходила акція на захист української мови через намір парламенту ухвалити антимовний законопроєкт №2362 авторства «слуги народу» Максима Бужанського.

Спочатку представники провладної фракції планували 16 липня розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

Але потім розгляд цього законопроєкту перенесли на 17 липня. Однак скандальний проєкт закону 17 липня так і не розглянули і Верховна Рада пішла на канікули.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону »Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

Читайте також: