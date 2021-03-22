Нардепи, урядовці, судді. НАЗК перевіряє ще 89 декларацій (список)

Кампанія декларування триває до 31 березня 2021 року

Ще не всі високопосадовці подали декларації за 2020 рік

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 89 декларацій. Від початку цього року НАЗК узяло в перевірку вже 177 декларацій посадовців.

Заступник голови НАЗК Роман Сухоставець нагадав, що кампанія декларування триває до 31 березня 2021 року, повідомляє пресслужба НАЗК.

Отже, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій таких осіб:

За Порядком черговості:

Олександр Зорін, заступник міністра енергетики України

Ігор Дядюра, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Артур Селецький, заступник міністра освіти і науки України

Ігор Гарбарук, заступник міністра освіти і науки України

Жанна Єленіна, суддя Верховного Суду

Раїса Ханова, суддя Верховного Суду

Тетяна Шипуліна, суддя Верховного Суду

Ігор Кушнір, суддя Верховного Суду

Людмила Стратієнко, суддя Верховного Суду

Аркадій Бущенко, суддя Верховного Суду

Олена Святська, суддя Верховного Суду

Вадим Ігнатенко, суддя Верховного Суду

Андрій Калараш, суддя Верховного Суду

Андрій Овсієнко, голова Вищої ради правосуддя

Михайло Забродський, народний депутат України

Юлій Іоффе, народний депутат України

Богдан Кицак, народний депутат України

Ігор Колихаєв, народний депутат України (2019-2020)

Олександр Літвінов, народний депутат України

Олександр Салійчук, народний депутат України

Тетяна Циба, народний депутат України

Сергій Швець, народний депутат України

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України

Ігор Воронченко, командувач Військово-Морських сил Збройних сил України (2016-2020)

Олексій Неїжпапа, командувач Військово-Морських сил Збройних сил України

Марія Стоцька, заступник керівника Державного управління справами

Костянтин Ващенко, державний секретар Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Тетяна Базанова, заступник голови Держводагентства

Андрій Пляцко, перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження

Павло Гвозденко, заступник голови Державного агентства водних ресурсів України (2016-2020)

Роберт Зелді, заступник голови Державної митної служби України (2019-2020)

Андрій Павловський, заступник голови Державної митної служби України

Владислав Суворов, заступник голови Державної митної служби України

Катерина Ставнійчук, перший заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті (2020)

Володимир Загородній, перший заступник голови Державної регуляторної служби України

Дмитро Булатов, заступник голови Державного агентства резерву України (поза штатом)

Олег Мельчуцький, перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Ігор Орленко, заступник голови Державної фіскальної служби України

Євген Бурлай, заступник керівника Секретаріату Конституційного Суду України

Антон Янчук, голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (2016-2019)

Дмитро Сологуб, заступник голови НБУ

Сергій Холод, заступник голови НБУ (2018-2020)

Анатолій Мірошниченко, перший заступник голови Держгеокадастру

Анна Андрущак, заступник голови Держпродспоживслужби

Микола Глотов, суддя Вищого антикорупційного суду

Андрій Никифоров, суддя Вищого антикорупційного суду

Віра Плакса, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя

Ольга Осауленко, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя

Руслана Охріменко, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя

Оксана Британчук, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя

Людмила Коваленко, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя

Валентина Андрієвська, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя

Ігор Івасюк, заступник голови Вінницької облдержадміністрації

Сергій Гайдай, голова Луганської облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Тетяна Стахевич, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації

Богдан Бабіч, заступник голови Полтавської облдержадміністрації

Леонід Кирильчук, перший заступник голови Волинської облдержадміністрації

Марія Савка, перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації

Василь Івасик, заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації

Євгеній Фербей, заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації

Андрій Богданович, заступник голови Херсонської облдержадміністрації

Сергій Козир, заступник голови Херсонської облдержадміністрації

Вадим Чабан, заступник голови Херсонської облдержадміністрації

Олександр Москаленко, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації

Денис Ванаш, заступник голови Одеської облдержадміністрації

Віталій Загайний, перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації

Максим Калінін, заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації

Олег Коцюба, перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації

Віталій Цвігун, заступник голови Закарпатської облдержадміністрації

Дмитро Габінет, голова Хмельницької облдержадміністрації (2019-2020)

Роман Примуш, перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації

Олексій Лисюк, заступник голови Хмельницької облдержадміністрації

Оксана Ситницька, заступник голови Хмельницької облдержадміністрації

Юрій Безщасний, заступник голови Черкаської облдержадміністрації

Дмитро Ляшов, перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації

Олексій Кучер, голова Харківської облдержадміністрації (2019-2020)

Руслан Тихонченко, заступник голови Харківської облдержадміністрації

Тарас Пастух, заступник голови Харківської облдержадміністрації

Андрій Антонов, заступник голови Запорізької облдержадміністрації

Віталій Тишечко, заступник голови Запорізької облдержадміністрації

Євгеній Грицьков, заступник голови Харківської облдержадміністрації

Андрій Буйний, заступник голови Запорізької облдержадміністрації

За отриманими заявами про можливе недостовірне декларування:

Олександр Копиленко, народний депутат України

Валентин Бородуля, генеральний директор Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №8» Дніпровської міської ради

Олена Бунакова, головний спеціаліст відділу контролю на міському електричному транспорті та залізничному транспорті Управління державного контролю на наземному транспорті Державної служби з безпеки на транспорті

Степан Гриник, військовослужбовець ЗСУ

Олена Іванчук, старший слідчий з особливо важливих справ ДФС України

Володимир Шевчук, депутат Оратівської районної ради

Анна Баранова, начальник сектору Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Нагадаємо, що раніше НАЗК розпочало перевірку за новим Порядком перших 88 посадовців.