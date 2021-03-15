Суд береться за протоколи НАЗК на Тупицького

Олександр Тупицький відсторонений від посади до кінця березня 2021 р.

НАЗК виявило недостовірні відомості в декларації Олександра Тупицького

У понеділок, 15 березня, Голосіївський районний суд Києва розгляне адміністративні протоколи щодо відстороненого судді Конституційного суду України Олександра Тупицького. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

У засіданні візьме участь голова НАЗК Олександр Новіков як особа, що склала відповідні протоколи.

Початок засідання суду о 17:00.

Нагадуємо, що голова НАЗК склав протоколи щодо таких адміністративних порушень Олександра Тупицького:

ч. 4 ст. 172–6 КУпАП (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації). НАЗК виявило недостовірні відомості в декларації Олександра Тупицького. Зокрема, суддя не вказав земельну ділянку, розташовану в Автономній Республіці Крим;

ч. 2 ст. 172–7 КУпАП (вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів). НАЗК вбачає, що Олександр Тупицький міг діяти в умовах конфлікту інтересів під час участі в розгляді рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування.

НАЗК зазначає, що з 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими скласти протокол щодо таких адміністративних правопорушень, якщо їх вчинив суддя, можуть лише особисто голова НАЗК або його заступники.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.