НАЗК почало перевірку декларацій посадовців. Хто потрапив під приціл (список)

НАЗК перевірить декларації суддів, нардепів, міністрів та інших чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало проведення повних перевірок декларацій за новим Порядком перевірки. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Ми вирішили не чекати кінця кампанії декларування та почали повні перевірки, як тільки були закінчені всі необхідні процедури. Таким чином, декларацій деяких посадовців, яких ми за Порядком маємо перевірити найпершими, ще немає в Реєстрі. Однак, після того, як ці декларації будуть подані, ми обов’язково візьмемо їх у перевірку, як і передбачено Порядком», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Підстави для перевірки

Серед головних підстав для проведення перевірки:

Висока посада суб’єкта декларування або посада, пов’язана з високим рівнем корупційних ризиків. Так, насамперед НАЗК перевірятиме декларації президента України, прем’єр-міністрів, міністрів та їхніх заступників, суддів вищих судів, керівників Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України, народних депутатів. Водночас за цією підставою не будуть братися в перевірку декларації за 2020 рік тих посадовців, декларації яких за 2019 рік уже пройшли перевірку НАЗК. Інформація від громадян, журналістів та інших джерел про можливе недостовірне декларування; Невідповідність рівня життя декларанта задекларованим ним майну й доходам, встановлена за результатами моніторингу способу життя; У декларації виявлено ризики після перевірки системи логічного та арифметичного контролю. Тобто, усі подані декларації пройдуть перевірку комп’ютера, який в автоматичному режимі вкаже, які декларації містять найбільше ризиків.

Якщо після повної перевірки декларацій до НАЗК надійде нова інформація про можливі недостовірні відомості, Агентство зможе провести додаткову перевірку декларації лише в частині цієї інформації.

Як перевірятимуть декларації суддів

НАЗК розробило проєкти Порядків проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею, суддею Конституційного суду України (КСУ), які було направлено на погодження Вищій раді правосуддя та Зборам суддів КСУ.

У зв’язку з тим, що ці проєкти не були погоджені, НАЗК проводитиме перевірки декларацій суддів, суддів КСУ за загальною процедурою, але з урахуванням особливостей, визначених у ст. 52–2 Закону України «Про запобігання корупції».

Список осіб, чиї декларації розпочало перевіряти НАЗК

За порядком черговості

Оксана Маркарова, міністр фінансів України (2018–2020) Геннадій Заболотний, заступник міністра Кабінету міністрів України (2020) Юрій Бойко, заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Валерій Іващенко, перший заступник міністра з питань сратегічних галузей промисловості України Віталій Немілостівий, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Микола Короткевич, суддя Верховного Суду України Володимир Селіваненко, суддя Верховного Суду Олег Могильний, суддя Верховного Суду Віталій Касько, перший заступник генерального прокурора (2019-2020) Віктор Чумак, заступник генерального прокурора (2019-2020) Максим Якубовський, заступник генерального прокурора Михайло Бондар, народний депутат України Олександр Колтунович, народний депутат України Андрій Костін, народний депутат України Володимир Крейденко, народний депутат України Марина Нікітіна, народний депутат України Ольга Саладуха, народний депутат України Олексій Дніпров, керівник Апарату Офісу президента України Олександр Бабіков, перший заступник директора Державного бюро розслідувань (2020) Марія Процишен, державний уповноважений Антимонопольного комітету України Олена Гатаулліна, секретар Центральної виборчої комісії Сергій Корнійчук, начальник Генерального штабу Збройних сил України Олексій Перевезенцев, державний секретар Міністерства молоді та спорту Артем Біденко, державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики Андрій Заяць, державний секретар Міністерства закордонних справ України Василь Кузьович, голова Державного агентства лісових ресурсів України Олег Мірошніченко, заступник голови Державної регуляторної служби України Наталія Рябцева, заступник голови Національно служби здоров’я України Вадим Ченчик, заступник голови Державної прикордонної служби України Денис Радов, заступник голови Державної служби експортного контролю Олександр Шайтан, заступник голови Державної служби експортного контролю Михайло Лев, перший заступник Державного космічного агентства України Олексій Руденко, заступник голови Національної поліції України Павло Котов, перший заступник голови Державного агентства резерву України (поза штатом) Ірина Овчаренко, перший заступник голови Національного агентства України з питань державної служби Юрій Болоховець, заступник Гглови Державного агентства лісових ресурсів України Роман Боднар, перший заступник голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Богдан Данилишин, голова Ради Національного банку України Олена Щербакова, член Ради Національного банку України Віра Ричаківська, член Ради Національного банку України Юлія Мороз, перший заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Єгор Бодров, заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Іван Смілий, заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Тарас Ліщук, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя В’ячеслав Талько, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя

За отриманими заявами

Олександр Шефер, перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Мар’янський, директор КП «Добропільський міський трансопорт» Олександра Даруга, головний спеціаліст відділу політики сервісних центрів Управління комунікації ГСЦ МВС Олексій Бідненко, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління ДКП Національної поліції України Іван Рязанцев, депутат Дніпропетровської обласної ради Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації Трифон Антов, депутат Одеської обласної ради Анна Сокол, адміністратор відділу надання адміністративних послуг Новгород-Сіверської міської ради (орган місцевого самоврядування) Станіслав Улізько, депутат Подільської районної у м. Полтава ради Павло Прищепа, депутат Компаніївської селищної ради Компаніївського району Кіровоградської області Олексій Новак, депутат Білозерської районної ради Херсонської області Олександр Козлюк, старший державний інспектор Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Василь Давимука, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та туризму Івано-Франківської РДА Костянтин Мар’євич, начальник відділу забезпечення роботи Міністра, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Євген Селезньов, заступник начальника управління – начальник відділу оперативного чергування охорони і режиму в Одеській області управління забезпечення охорони та режиму Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України Ігор Мірошниченко, депутат Київської міської ради Микола Редька, депутат Білопільської сільської ради Сергій Халецький, заступник начальника ДП «Укрводшлях» Сергій Нестеренко, проректор з наукової та науково-педагогічної роботи Одеського національного політехнічного університету Юлія Отарашвілі, старший інспектор Управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного Управління Національної Поліції в Дніпропетровській області Лілія Вовчанська, головний державний інспектор Галицької митниці Держмитслужби Вікторія Колодій, старший державний інспектор Південного управління у м.Одесі ГУ ДПС в Одеській області Олексій Морозіков, начальник ВППП Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області Віталій Лазаренко, в.о. старости Сонячненського старостинського округу Чернеччинської сільської ради Сумської області Ігор Орленко, заступник голови Державної фіскальної служби України Юрій Максичка, депутат Лебединської міської ради Володимир Камінчук, старший державний інспектор митного посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби Віктор Петровський, завідувач сектору державного ринкового нагляду – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу Дмитро Рогожин, директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради Олександр Коляда, головний спеціаліст відділу племінної справи у тваринництві управління тваринництва та племінної справи Департаменту аграрної політики Міністерства розвитку економіки Олександр Цвіліховський, депутат Веселівської районної ради Запорізької області Тетяна Христан, депутат Загвіздянської сільської ради Івано-Франківської області. Євген Кошка, заступник директора Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Інга Бордунова, заступник директора Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Василь Огороднійчук, начальник відділу організації управління майном та обліку Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань В’ячеслав Захарчук, депутат сільської ради Василь Зеленчук, перший заступник голови Херсонської обласної ради Віктор Полозов, депутат Черкаської обласної ради Володимир Строкань, голова Бориспільської РДА Олена Погребняк, начальник ГУ ДМС України в Одеській області Віталій Кузьмик, заступник начальника Відділу технічної охорони Управління поліції охорони в Київській області Валентина Чеснокова, начальник Київського міського відділу державної реєстрації шлюбів Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції

НАЗК затвердило та зареєструвало в Міністерстві юстиції України новий Порядок проведення повної перевірки декларацій.

Порядок перевірки затверджений на виконання Закону України № 1079-ІХ, яким було частково відновлено повноваження НАЗК. Так, минулого року НАЗК уже затверджувало Порядок перевірки декларацій, однак через конституційну кризу та вимушені зміни до законодавства Агентству необхідно було розробити новий документ.

Нагадаємо, що через рішення КСУ щодо е-декларування до кримінальної відповідальності за умисне декларування недостовірних відомостей можливо притягнути лише тих осіб, які вказали такі відомості в декларації за 2020 рік. Усіх посадовців, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки або взагалі не подали декларації, можливо притягнути лише до адміністративної відповідальності.