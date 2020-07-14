Нардепи вирішили доопрацювати закон, який дозволить звільнити Ситника



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Глава НАБУ Артем Ситник

Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3133

Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт, який дозволить звільнити Артема Ситника з посади голови Національного антикорупційного бюро. Цей проєкт вносить зміни до закону про НАБУ.

Зокрема, закон про НАБУ пропонували доповнити положенням, згідно з яким однією з підстав звільнення директора НАБУ є набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.

Крім того, проєкт доповнював статтю 13 закону про НАБУ положенням, згідно з яким обмеження, передбачені цією статтею, застосовуються не тільки до осіб, які претендують на призначення на посаду у Національне антикорупційне бюро України, але і до працівників НАБУ.

Раніше профільний комітет рекомендував схвалити цей закон за основу.

До слова, ініціатором збору підписів для включення проекту до порядку денного був нардеп із «Слуги народу» Олександр Дубінський.

Також нагадаємо, що Ситник вніс до декларації земельну ділянку в Криму, яку продав росіянам.

Нагадаємо, Артема Ситника було визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.