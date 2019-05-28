«Народний фронт» визначається щодо формату участі у виборах. Мажоритарники будуть боротися за перемогу в округах



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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак Фото: twitter.com/NarodnyiFront

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк не буде брати участь у виборах на мажоритарних округах

Незалежно від того, чи буде «Народний фронт» у парламенті наступного скликання, партія буде працювати і відстоювати ті цінності, які відстоювала протягом останніх п’яти років. Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту повідомив керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на сайті партії.

«Незалежно від того, чи будемо ми в стінах парламенту наступного скликання, чи будемо поза стінами - партія «Народний фронт» буде працювати, буде відстоювати ті цінності, які ми сповідуємо і за які стояли з 2014 року. І врешті-решт зробили так, щоб наша держава могла розвиватися і ставала повноцінним членом ЄС та НАТО», - зазначив керівник фракції.

Бурбак вкотре наголосив, що фракція «Народний фронт» є найдисциплінованішою і відповідальною політичною силою в парламенті цього скликання.

«Вчора вчергове на фракції це було доведено - що ми завжди в будь-якій ситуації підтримуємо один одного, є спільною сім'єю. Тому ми 5 років тримали удари в спину, 5 років працювали разом для того, щоб країна реформувалася, щоб вона розвивалася і щоб вона поступово йшла до членства в Євросоюзі і НАТО», - сказав керівник фракції.

Він також підкреслив, що «Народний фронт» - чи не єдина політична партія у складі Верховної Ради VIII скликання, хто майже повністю виконав свою передвиборчу програму.

«Про це свідчать різні експерти. І нам є про що звітувати», - додав Максим Бурбак.

«Але працюючи в коаліції і будучи відповідальною політичною силою, ми отримували багато критичних зауважень, ми отримували шквал замовних негативних фальсифікацій стосовно нашої діяльності. І цілком зрозуміло, що це суттєво позначилося на нашому рейтингу. Ми в своїй роботі робили все для того, щоб уряд як у 2014 році Арсенія Яценюка, так і уряд Гройсмана працював, і щоб вони могли продовжувати поступ і розвиток нашої країни», - зазначив Максим Бурбак.

«Президент Зеленський видав неконституційний указ, призначено вибори. І вважаємо, що вони неконституційні. Адже за два тижні вже розпочнеться активна фаза кампанії. І ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися. Хоча, ще раз хочу повторити, що з юридичної точки зору указ є антиконституційним і вибори повинні були бути чергові в жовтні місяці цього року... Але це не забирає право наших депутатів іти по мажоритарних округах», - наголосив керівник фракції.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи йтиме партія на вибори, Максим Бурбак відповів: «Ще не визначилися, ще йдуть обговорення. Найближчим часом ми повідомимо».

Він також додав, що лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк не буде брати участь у виборах на мажоритарних округах.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.