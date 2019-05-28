«Народний фронт» очікує від президента економічну програму та програму співпраці з МВФ (відео)



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Політик заявив, що влада має професійними рішеннями запобігати банкрутству країни, а не провокувати дефолтні стани

Бурбак наголосив, що розмови про дефолт в Україні є неприпустимі

Фракція «Народний фронт» звертається до президента Зеленського представити свою економічну програму та програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

Керівник фракції наголосив, зокрема, що розмови про дефолт в Україні є неприпустимі.

«Зараз 2019-й рік. Рік, коли економіка завдяки зусиллям постмайданних урядів демонструє позитивну динаміку», - сказав Бурбак.

«П’ять років тому банда Януковича пограбувала країну і накивала п’ятами в напрямку Ростова. Росія напала на Україну, окупувала Крим і запалила вогнем схід України. Ось коли країна стояла на межі дефолту!», - наголосив він.

Бурбак нагадав, що у 2014-му прем’єр-міністр Арсеній Яценюк зробив свою відому заяву: «Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить!».

«Тоді на Казначейському рахунку було 108 тисяч гривень, 73 мільярди доларів боргів, які дісталися Арсенію Яценюку від попередніх прем’єрів. Коли Яценюк пішов з посади, то залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшені борги на 7 мільярдів доларів. Прем’єр провів реструктуризацію, списав частину боргів і зупинив дефолт», - зазначив керівник фракції.

«Бо дефолт – це банкрутство України і кожного громадянина. Це не просто відмовитися від зобов’язань української держави. Дефолт – це бездонне падіння курсу гривні. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч відсотків, як у 1990-х роках. Це - безробіття. Це - клінічна смерть економіки. Тоді прем’єр Яценюк не допустив цього», - підкреслив Бурбак.

Він заявив, що влада має професійними рішеннями запобігати банкрутству країни, а не провокувати дефолтні стани.

Відтак, за словами Максима Бурбака, «Народний фронт» звертається до президента Зеленського із закликом сформувати свою економічну програму та програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Що ми маємо сьогодні? Неконституційний указ про розпуск парламенту. Уряд у відставці. Програма співпраці з МВФ де-факто зупинена. І нова програма може з'явитися тільки після неконституційних дострокових виборів і формування нового Кабінету міністрів України. А це, в кращому разі, в кінці 2019 року», - зазначив керівник фракції.

«Народний фронт» запитує команду новообраного президента: як ви збираєтеся забезпечувати зростання економіки і доходів українських громадян?», - звернувся Максим Бурбак до команди президента.

«Ми нагадуємо: разом із владними повноваженнями, печатками, портфелями і офісами приходить політична відповідальність за країну. Саме тому ми наполягаємо на представленні чіткої економічної програми стабільності і розвитку, розгорнутого плану посилення країни замість розмов про «дефолт», - резюмував Бурбак.