Як рятувати «Народний фронт»? Яценюк скликав термінову нараду



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Яценюк запропонує своїм соратникам йти на вибори самостійно, у форматі висування у мажоритарних округах

Фракція «Народного фронту» визначається з форматом участі у дострокових виборах

Сьогодні о 17.00 розпочалося засідання фракції «Народний фронт». Цю інформацію «Главкому» підтвердили одразу кілька народних депутатів від цієї політичної сили.

За інформацією парламентарів, термінову зустріч призначили у зв’язку з тим, що спільний похід команд Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана на наступні вибори не відбудеться. Начебто колишній і нинішній прем’єри не знайшли спільної мови і днями остаточно розсварились.

Як повідомлялось раніше, до останнього часу колишній і нинішній прем’єри вели переговори про спільний похід на парламентські вибори. Врешті Володимир Гройсман оголосив, що планує самостійно вести в парламент партію «Українська стратегія». У той же час у «Народного фронту», який виграв минулі парламентські вибори, за даними соціологів, не дуже привабливі перспективи. Рейтинг політичної сили нині не перевищує 1%.

Саме тому сьогодні Яценюк запропонує своїм соратникам йти на вибори самостійно, у форматі висування у мажоритарних округах. Зокрема, сам екс-прем’єр має намір обиратись у наступний парламент в окрузі в різних Чернівцях. Таким чином буде діяти і лідер фракції «Народного фронту» у парламенті Максим Бурбак: він собі обрав сусідній з Яценюком округ також в Чернівцях.

Як розказали «Главкому» кілька народних депутатів з політсили, усі вони вже обмірковують різні варіанти стосовного того, яким чином потрапити до Ради наступного скликання. Деякі навіть похвалилися пропозиціями від інших партій. Для фракції також вже не є секретом, що спікер парламенту, «фронтовик» Андрій Парубій отримає місце у списку партії екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». Він також намагається виторгувати у Порошенка кілька місць для своїх соратників з «Народного фронту».

Як повідомлялось, раніше нардеп від «Народного фронту» Георгій Логвинський заявляв, що партія не піде на парламентські вибори і анонсував повний ребрендинг і вливання нової крові. отримав.

Нагадаємо, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.