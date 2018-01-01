Виборчі права вимушених переселенців порушуються - правозахисник

Люди повинні обирати тих, кому довіряють, а не тих, кому доручили виконувати функціональні обов’язки в військово-цивільній адміністрації - заявив Павліченко

Українська Гельсінська спілка з прав людини проаналізувала ситуацію з порушенням виборчих прав під час виборів на звільнених територіях Донецької і Луганської областей. За висновком експертів, виявлені проблеми можуть повторитися і у майбутньому, якщо влада не втрутиться в процес. Про це розповів Олександр Павліченко, виконавчий директор УГСПЛ, під



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Олександр Павліченко / Українська Гельсінська спілка з прав людини

Люди повинні обирати тих, кому довіряють, а не тих, кому доручили виконувати функціональні обов’язки в військово-цивільній адміністрації - заявив Павліченко

Українська Гельсінська спілка з прав людини проаналізувала ситуацію з порушенням виборчих прав під час виборів на звільнених територіях Донецької і Луганської областей. За висновком експертів, виявлені проблеми можуть повторитися і у майбутньому, якщо влада не втрутиться в процес. Про це розповів Олександр Павліченко, виконавчий директор УГСПЛ, під час прес-конференції у «Главкомі».

«Має бути розроблена політика, яка б унеможливлювала повторення цієї ситуації, адже конфлікт триває вже четвертий рік. Разом із тим має бути створений дієвий механізм залучення місцевого населення до участі у виборах: і на місцевому рівні, і на національному», - прокоментував він.

За його словами, позачергові вибори президента України 2014 р. та місцеві вибори 2015 р. відбувалися за умов складної політичної, економічної та безпекової ситуації, а також у процесі проведення конституційної реформи в Україні, спрямованої на децентралізацію влади. Вибори проводилися в умовах анексії Кримського півострова Російською Федерацією та тимчасового контролю незаконних збройних формувань разом з РФ над частиною територій Донецької та Луганської областей. Це унеможливило участь у голосуванні більш, ніж 5 мільйонів виборців, які мешкають на цих територіях.

Правозахисник додає, що наразі в низці населених пунктів на Сході країни встановлені військово-цивільні адміністрації, які частково виконують функції органів місцевого самоврядування. Тобто місцеве населення не має можливості самостійно обирати органи місцевого самоврядування, шляхом проведення виборів.

«Ми маємо говорити про повернення населення України, через залучення їх до політичного процесу виборів. Люди повинні обирати тих, кому довіряють, а не тих, хто приїхав і кому доручили виконувати функціональні обов’язки в військово-цивільній адміністрації», - додав Олександр Павліченко.

За його словами, вирішення цієї проблеми не тільки поверне законне право до участі у виборах населенню зі звільнених територій Донбасу, а й сприятиме їхній реінтеграції в життя України.

Тому правозахисник наголошує, що Верховній Раді України необхідно прийняти проект Закону України «Про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всере- дині країни громадян» (6240), яким вре гулювати питання участі ВПО на місцевих виборах у населених пунктах тагромадах за новим місцем фактичного проживання.

Так, у аналітичному звіті «Втрачений голос. Чи довічна ця німота?» висвітлено порушення, виявлені під час позачергових виборів президента України 2014 та місцевих виборів 2015 рр. Окреслено проблемні питання, що стосуються можливості внутрішньо переміщених осіб реалізовувати своє виборче право у громадах, де вони постійно проживають, та запропоновано шляхи до їх вирішення. Публікація підготовлена та видана в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Права людини в дії», який впроваджується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

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