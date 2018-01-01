БПП не знає, де брати кошти на вибори-2019

Наразі партія не володіє жодними ресурсами для проведення президентської та парламентської кампанії

Керівник секретаріату БПП Максим Саврасов під час презентації фінансового звіту партії за 2017 рік не зміг відповісти на запитання журналіста Громадського руху «Чесно» щодо того, звідки партія буде брати кошти на президентську та парламентську кампанію у 2019 році. Згідно із аналізом «Чесно», у 2016-му та першій



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Керівник секретаріату БПП Максим Саврасов

Наразі партія не володіє жодними ресурсами для проведення президентської та парламентської кампанії

Керівник секретаріату БПП Максим Саврасов під час презентації фінансового звіту партії за 2017 рік не зміг відповісти на запитання журналіста Громадського руху «Чесно» щодо того, звідки партія буде брати кошти на президентську та парламентську кампанію у 2019 році.

Згідно із аналізом «Чесно», у 2016-му та першій половині 2017 року партія отримала від фізичних та юридичних осіб близько 8,5 мільйонів гривень. Майже всі ці кошти вже були витрачені на поточну діяльність партії та на кампанії кандидатів у депутати (наприклад, на довиборах у парламент 2016 року).

Ще 161 мільйон гривень партія отримала з державного бюджету, однак ці кошти, згідно з законом, заборонено використовувати на передвиборчу кампанію. Тож можемо стверджувати, що наразі партія не володіє жодними ресурсами для проведення президентської та парламентської кампанії.

Оцінити потреби у грошовому ресурсі можемо звернувшись до офіційних даних про витрати БПП під час виборів у 2014 році. Тоді на президентську кампанію Петра Порошенка витратили 96,5 млн грн. Ще 97,4 млн грн у партії витратили на парламентську кампанію. Тож перед БПП стоїть завдання накопичити до 2019 року як мінімум 200 мільйонів гривень.

Джерело: Чесно