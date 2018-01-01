Втрачений голос. Чи довічна ця німота? (прес-конференція)

Учасники представлять результати дослідження щодо дотримання виборчих прав та проведення виборів на звільнених територіях Донецької і Луганської областей

У вівторок, 13 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться презентація аналітичного звіту Української Гельсінської спілки з прав людини «Втрачений голос. Чи довічна ця німота?» Учасники заходу представлять результати дослідження щодо дотримання виборчих прав та проведення виборів на звільнених територіях Донецької і



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Учасники представлять результати дослідження щодо дотримання виборчих прав та проведення виборів на звільнених територіях Донецької і Луганської областей

У вівторок, 13 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться презентація аналітичного звіту Української Гельсінської спілки з прав людини «Втрачений голос. Чи довічна ця німота?»

Учасники заходу представлять результати дослідження щодо дотримання виборчих прав та проведення виборів на звільнених територіях Донецької і Луганської областей. Також на презентації будуть висвітлені порушення, що були виявленні під час проведення позачергових виборів Президента України 2014 р., Верховної Ради України 2014 р. та Місцевих виборів 2015 р. Крім цього, спікери окреслять проблемні питання, що стосуються можливості внутрішньо переміщених осіб реалізовувати своє виборче право у громадах, де вони постійно проживають, а також запропонують шляхи виправлення наявної ситуації.

Учасники:

Олександр Павліченко, виконавчий директор УГСПЛ;

Ольга Айвазовська, координаторка політичних та виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА;

Олександр Клюжев, аналітик Громадянської мережі ОПОРА;

Сергій Мовчан, аналітик Центру документування УГСПЛ.

Дивіться прес-конференцію тут: