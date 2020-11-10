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    «Наш край» заявляє про фальсифікації в Одеській обласній ТВК

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    «Наш край» заявляє про фальсифікації в Одеській обласній ТВК

    Партія заявляє про фальсифікації в Одеській обласній ТВК – намагаються вкрасти перемогу партії

    Одеська обласна територіальна виборча комісія безпідставно списала 1000 голосів у партії «Наш край». Про це заявив лідер партії в області, народний депутат Антон Кіссе, повідомляє пресслужба партії.

    За його словами, ТВК засідала сьогодні вночі.

    «У нас на руках всі протоколи окружних виборчих комісій, згідно з якими «Наш край» проходить в облраду з результатом 5,16%. До того, у проєкті протоколу обласної ТВК також вказувалася ця цифра. Але, з ініціативи ОПЗЖ і «За майбутнє», ТВК намагається вкрасти у нас перемогу на виборах до облради, просто «списавши» сьогодні вночі тисячу голосів», – заявив Антон Кіссе.

    «Наш край» планує звернутися до адміністративного суду та опротестувати рішення ТВК з виборів до облради.

    Нагадаємо, що «Наш край» заявляє, що його фракції можуть з'явитися у половині місцевих рад в Україні

    депутат партії Наш край За майбутнє
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