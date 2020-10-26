«Наш край» повідомив про перемогу у громадах більшості областей України на виборах голови
Наразі триває підрахунок голосів та захист результатів
Представники партії «Наш край» перемагають у 45 громадах 13 областей України на виборах міських та селищних голів. Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, який здійснюють представники партії.
Зокрема, представники «Нашого краю» перемагають:
Дніпропетровська область:
- Кам'янський район, м. Верхньодніпровськ – Геннадій Лебідь
Донецька область:
- Маріупольський район: Мангушська ОТГ – Володимир Карабєров
Житомирська область:
- Житомирський район: м. Чуднів – Віталій Войтко, м. Миропіль – Світлана Власюк, Вільшанська ОТГ – Сергій Мельник
- Коростенський район, м. Коростень – Володимир Москаленко, м. Малин – Олександр Ситайло,
- Словечанська ОТГ – Володимир Трикиша
Запорізька область:
- Пологівський район, Розівська ОТГ – Світлана Нестеренко
Київська область:
- Бориспільський район, м. Бориспіль – Анатолій Федорчук
- Обухівський район, м. Кагарлик – Олександр Панюта
- Білоцерківський район, Тараща – Михайло Кривошея
Кіровоградська область:
- Новоукраїнський район, Маловисківська ОТГ – Юрій Гульдас
Луганська область:
- Сватівський район, Білокуракинська ОТГ – Сергій Сірик, Лозно-Олександрівська ОТГ – Євген Світличний
- Сєвєродонецький район, м. Рубіжне – Сергій Хортів
- Старобільський район, м. Біловодськ – Олег Мирошник, Шульгинська ОТГ – Наталія Петренко
Миколаївська область:
- Баштанський район, м. Снігурівка – Інна Бойко
- Первомайський район, Кривоозерська ОТГ – Павло Бузінський
Одеська область:
- Білгород-Дністровський район, Саратська ОТГ – Вікторія Райчева, Лиманська ОТГ – Василь Резніченко
- Роздільнянський район: Захарівська ОТГ – Олексій Осійчук
Сумська область:
- м. Кролевець – Віктор Лехман
- м. Путивль – Костянтин Гаврильчук
- м. Ромни – Олег Стогній
- м. Глухів – Надія Вайло
- м. Шостка – Микола Нога
- м. Дружба – Євген Харитонов,
- м. Середина-Буда – Олександр Ген
- смт. Свеса – Сергій Киркач
- смт. Ямпіль – Ольга Губар
Херсонська область:
- Скадовський район, Мирненська ОТГ – Андрій Сучак
Черкаська область:
- Черкаський район, Ротмістрівська ОТГ – Володимир Ховайба
Чернігівська область:
- Чернігівський район: Козелецька ОТГ – Валентин Бригинець,
- м. Остер – Леонід Мисливець,
- Березнянська ОТГ – Володимир Павленко,
- Кіптівська ОТГ – Володимир Кучма
- Корюківський район: Холминська ОТГ – Сергій Васильченко
- Ніжинський район: м. Носів – Володимир Ігнатченко, м. Батурин – Леонід Душа, Комарівська ОТГ – Віктор Бондаренко, Макіївська ОТГ – Микола Бузина
- Прилуцький район: Парафіївська ОТГ – Галина Петруша
Наразі триває підрахунок голосів та захист результатів. Дані оновлюються.
Нагадаємо, що «Наш край» заявляє, що його фракції можуть з'явитися у половині місцевих рад в Україні.