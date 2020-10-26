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    «Наш край» повідомив про перемогу у громадах більшості областей України на виборах голови

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    «Наш край» повідомив про перемогу у громадах більшості областей України на виборах голови

    Наразі триває підрахунок голосів та захист результатів

    Представники партії «Наш край» перемагають у 45 громадах 13 областей України на виборах міських та селищних голів. Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, який здійснюють представники партії.

    Зокрема, представники «Нашого краю» перемагають:

    Дніпропетровська область:

    • Кам'янський район, м. Верхньодніпровськ – Геннадій Лебідь

    Донецька область:

    • Маріупольський район: Мангушська ОТГ – Володимир Карабєров

    Житомирська область:

    • Житомирський район: м. Чуднів – Віталій Войтко, м. Миропіль – Світлана Власюк, Вільшанська ОТГ – Сергій Мельник
    • Коростенський район, м. Коростень – Володимир Москаленко, м. Малин – Олександр Ситайло, 
    • Словечанська ОТГ – Володимир Трикиша

    Запорізька область:

    • Пологівський район, Розівська ОТГ – Світлана Нестеренко

    Київська область:

    • Бориспільський район, м. Бориспіль – Анатолій Федорчук
    • Обухівський район, м. Кагарлик – Олександр Панюта
    • Білоцерківський район, Тараща – Михайло Кривошея

    Кіровоградська область:

    • Новоукраїнський район, Маловисківська ОТГ – Юрій Гульдас

    Луганська область:

    • Сватівський район, Білокуракинська ОТГ – Сергій Сірик, Лозно-Олександрівська ОТГ – Євген Світличний
    • Сєвєродонецький район, м. Рубіжне – Сергій Хортів
    • Старобільський район, м. Біловодськ – Олег Мирошник, Шульгинська ОТГ – Наталія Петренко

    Миколаївська область:

    • Баштанський район, м. Снігурівка – Інна Бойко
    • Первомайський район, Кривоозерська ОТГ – Павло Бузінський

    Одеська область:

    • Білгород-Дністровський район, Саратська ОТГ – Вікторія Райчева, Лиманська ОТГ – Василь Резніченко
    • Роздільнянський район: Захарівська ОТГ – Олексій Осійчук

    Сумська область:

    • м. Кролевець – Віктор Лехман
    • м. Путивль – Костянтин Гаврильчук
    • м. Ромни – Олег Стогній
    • м. Глухів – Надія Вайло
    • м. Шостка – Микола Нога
    • м. Дружба – Євген Харитонов,
    • м. Середина-Буда – Олександр Ген
    • смт. Свеса – Сергій Киркач
    • смт. Ямпіль – Ольга Губар

    Херсонська область:

    • Скадовський район, Мирненська ОТГ – Андрій Сучак

    Черкаська область:

    • Черкаський район, Ротмістрівська ОТГ – Володимир Ховайба

    Чернігівська область:

    • Чернігівський район: Козелецька ОТГ – Валентин Бригинець, 
    • м. Остер – Леонід Мисливець, 
    • Березнянська ОТГ – Володимир Павленко, 
    • Кіптівська ОТГ – Володимир Кучма
    • Корюківський район: Холминська ОТГ – Сергій Васильченко
    • Ніжинський район: м. Носів – Володимир Ігнатченко, м. Батурин – Леонід Душа, Комарівська ОТГ – Віктор Бондаренко, Макіївська ОТГ – Микола Бузина
    • Прилуцький район: Парафіївська ОТГ – Галина Петруша

    Наразі триває підрахунок голосів та захист результатів. Дані оновлюються.

    Нагадаємо, що «Наш край» заявляє, що його фракції можуть з'явитися у половині місцевих рад в Україні.

    партії Україна Наш край
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