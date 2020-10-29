Став відомий склад нової Житомирської облради: у лідерах «Слуга народу» та «Наш край»



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Представники «Нашого краю» очолили низку громад області

На виборах до Житомирської обласної ради «Наш край» набрав 14,2%, посівши друге місце та обійшовши «Європейську солідарність» та ОПЗЖ. Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів партії, повідомляє пресслужба «Нашого краю».

На виборах до Житомирської обласної ради «Наш край» набрав 14,2%, поступившись лише «Слузі народу». Третє місце зайняла «Європейська солідарність», четверте – ОПЗЖ.

Також партія «Наш край» буде представлена у багатьох радах області:

Новоград-Волинська районна рада 15,1%

Коростишівська міська рада 5,4%

Чуднівська міська рада 23%

Любарська селищна рада 16%

Попільнянська селищна рада 30,3%

Романівська селищна рада 27,2%

Коростенська міська рада 13,1%

Малинська міська рада 39,2%

Овруцька міська рада 11%

Олевська міська рада 19,6%

Лугинська селищна рада 9,1%

Новоград-Волинська міська рада 9,1%

Ємільчинська селищна рада 45,3%

Червоненська селищна рада 17,2%

Миропільська селищна рада 18,3%

Андрушківська сільська рада 8,7%

Квітнева сільська рада 15,9%

Словечанська сільська рада 33%

Ушомирська сільська рада 5,7%

Представники «Нашого краю» очолили низку громад області: