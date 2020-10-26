«Наш край» заявляє, що його фракції можуть з'явитися у половині місцевих рад в Україні
На цей момент ще триває паралельний підрахунок голосів та захист голосів
За результатами паралельного підрахунку голосів представники партії «Наш край» мають високі шанси сформувати власні фракції у 10 областях. Про це повідомляє пресслужба партії.
«Наш край» впевнено проходить до облрад Житомирської, Миколаївської, Сумської, Херсонської і Чернігівської областей та створить у них численні фракції.
Також партія долає п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до Запорізької, Кіровоградської, Київської, Одеської та Чернівецької обласних рад.
Окрім того, «Наш край» поміж лідерів в усіх громадах та районах Луганської області, де було призначено вибори.
На цей момент ще триває паралельний підрахунок голосів та захист голосів. Дані оновлюватимуться.
Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців.
На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.
За результатами альтернативного підрахунку голосів Віталій Кличко набирає понад 50% і з великою ймовірністю перемагає уже в першому турі на виборах київського міського голови.