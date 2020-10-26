«Наш край» заявляє, що його фракції можуть з'явитися у половині місцевих рад в Україні



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Дані щодо підрахунку голосів оновлюватимуться

На цей момент ще триває паралельний підрахунок голосів та захист голосів

За результатами паралельного підрахунку голосів представники партії «Наш край» мають високі шанси сформувати власні фракції у 10 областях. Про це повідомляє пресслужба партії.



«Наш край» впевнено проходить до облрад Житомирської, Миколаївської, Сумської, Херсонської і Чернігівської областей та створить у них численні фракції.



Також партія долає п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до Запорізької, Кіровоградської, Київської, Одеської та Чернівецької обласних рад.



Окрім того, «Наш край» поміж лідерів в усіх громадах та районах Луганської області, де було призначено вибори.



На цей момент ще триває паралельний підрахунок голосів та захист голосів. Дані оновлюватимуться.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.

За результатами альтернативного підрахунку голосів Віталій Кличко набирає понад 50% і з великою ймовірністю перемагає уже в першому турі на виборах київського міського голови.