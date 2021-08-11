Настоятель українського храму в Криму, до якого прийшли окупанти, просить Київ не застосовувати дзеркальних заходів проти РПЦ

На фото архімандрит УПЦ Даміан біля входу до монастиря. В цей час «силовики» окупантів заповнюють протокол про порушення закону – у синій футболці «майор» так званого Центру протидії екстремізму

На фото архімандрит УПЦ Даміан біля входу до монастиря. В цей час «силовики» окупантів заповнюють протокол про порушення закону – у синій футболці «майор» так званого Центру протидії екстремізму

Окупаційна влада виживає Українську церкву з Криму

Через тиск окупаційної влади та справу, яку завели «правоохоронці» на очільника монастиря в окупованому Криму, «рідна гавань» тепер не є безпечною. Прихильникам УПЦ є чого боятися, розповів в інтерв'ю «Главкому» настоятель чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського, архімандрит Даміана.

«Я звернувся до нашого правлячого архієрея (митрополита Климента). Знаю, що цією справою займаються адвокати. Саме зараз, коли ми з вами розмовляємо, я складаю рапорт, пишу про все, що сталося, аби архієрей мав у себе повну картину», – пояснює релігійник.

Невідомо поки що, на коли призначене судове засідання по справі про нібито «місіонерську діяльність» архімандрита. Найбільше священнослужитель непокоїться за стан здоров'я, адже судова тяганина й подібні «штурми» монастиря місцевими «правоохоронцями» можуть призвести до негативних наслідків для його самопочуття.

«Прошу зауважити, що я «чорнобилець», пенсіонер, людина з інвалідністю. І для мене подібного роду шабаші є вбивчими. А ще ж суд буде, як би геть не звалитися з діабетичною комою, інфарктом або інсультом», – додає Даміан.

Священник готовий пожертвувати газетою, яка існує вже понад десять років. Але не богослужінню. У випадку заборони релігійної діяльності на території окупованого Криму буде переїжджати на материкову Україну.

«Якщо продовжаться санкції, які не дадуть можливості служити, то доведеться переїжджати до континентальної частини України і там служити. Бо я священник, я повинен служити. Сидіти тут просто на пенсії я не маю наміру. Я впевнений в тому, що місцева влада цього і добивається, нас виживають», – пояснив своє бачення настоятель.

Тамтешнім прихильникам УПЦ не втямки, чому влада так тисне на них, адже в Україні кількість церков московського патріархату значно більша, ніж кількість українських релігійних установ на території півострова. «Коли вони («правоохоронці» – ред.) тут сиділи, складали протоколи, то я цим «слідчим» кажу, що на неокупованій Україні 12-13 тисяч московських храмів, а у Криму – 3-4 наших, і тих душите, де ж справедливість? Але вони мовчать», – додав архімандрит Даміан.

Настоятель вважає, що радикальні дії української влади проти окупаційних не призведе ні до чого хорошого. Але Кримську єпархію треба захистити.

«Я 12 років прожив у Росії. І якщо якісь дії будуть (проти храмів Московської церкви в Україні), то це зіграє тільки на руку громаді РПЦ. Вони своїх ніколи не жаліли. Тим паче, якщо це послужить їх пропаганді проти України», – розповів Даміан.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 8 серпня увірвалися до монастиря й змусили зупинити богослужіння. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.

Зазначимо, в уряді готують нові санкції проти російських посадовців за тиск на релігійну спільноту в окупованому Криму.

Уже призначена дата суду над настоятелем храму ПЦУ в окупованому Криму.