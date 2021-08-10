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    Уряд готує санкції за тиск на Українську церкву в окупованому Криму

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    На фото архімандрит Даміан біля входу до монастиря, де &laquo;силовики&raquo; окупантів заповнюють протокол&nbsp; - Уряд готує санкції за тиск на Українську церкву в окупованому Криму

    На фото архімандрит Даміан біля входу до монастиря, де «силовики» окупантів заповнюють протокол 

    Фото надане архімандритом Даміаном

    Кабмін погодить санкції найближчими днями

    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України підготувало пакет санкцій щодо осіб, які перешкоджають діяльності Православної церкви України в окупованому Криму. Очікується, що уряд погодить санкції найближчими днями. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

    В неділю, 8 серпня, представники так званого «Центру протидії екстремізму» російського окупаційного режиму у Криму на чолі з майором Горєвановим увірвалися до монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ, що розташовано у селі Балки, Білогірського району.

    Російські силовики насильно змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння. На усіх учасників богослужіння склали протоколи.

    Мінреінтеграції розцінює це, як черговий акт тиску з боку російської окупаційної адміністрації на мешканців Криму.

    «З 2014 року окупанти насильницькими методами витісняють українську церкву з тимчасово окупованого Кримського півострова. За все це свавілля держава-окупант та конкретні особи мають нести відповідальність... Наразі Мінреінтеграції вже підготувало санкційний пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності ПЦУ, очікується, що його ухвалення Кабінетом міністрів відбудеться найближчими днями», - повідомив заступник міністра Ігор Яременко.

    Санкції стосуватимуться суддів РФ та інших посадових осіб, які причетні до переслідування громади ПЦУ в Криму. Зокрема, незаконного відчуження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у місті Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади.

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    Теги: Кабмін Крим Росія окупанти санкції Українська православна церква напад Україна окуповані території уряд
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    Уряд готує санкції за тиск на Українську церкву в окупованому Криму