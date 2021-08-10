Призначена дата суду над настоятелем храму ПЦУ в окупованому Криму

Архімандрита помісної Української православної церкви Даміана судитимуть в окупованому Білогірську

Судове засідання, обвинуваченим у якому буде настоятель монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) архімандрит Даміан, відбудеться 17 серпня о 10:00 в окупованому Росією місті Білогірськ, що в Криму. Про це «Главкому» повідомив сам настоятель монастиря, архімандрит Даміан.

Окупаційна влада закидає йому порушення статті 5.26 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення «Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання». «Здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання – тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від 5 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від 100 тис. до 1 млн рублів», ідеться в тексті закону окупаційної влади.

«Я зовсім не виключаю, що в цьому судилищі мене запросто можуть арештувати. Адже ініціював цю справу не хто-небудь, а відділ по боротьбі з екстремізмом. Візьму деякі речі і ліки з собою про всяк випадок», – розповів архімандрит Даміан «Главкому».

Як повідомляв «Главком», під час богослужіння в неділю, 8 серпня до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) в окупованому Криму увірвалися російські силовики. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.

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