Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму

Через вторгнення силовиків у храмі були змушені перервати богослужіння

Настоятеля монастиря архімандрита Даміана змусили зупинити ранкове богослужіння

Представники «силових структур» окупаційної влади Криму під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району. Про це повідомляє «Голос Криму».

До храму вдерлися слідчі Центру протидії екстремізму Сімферополя, керівником яких є майор Володимир Горєванов.

Настоятеля монастиря архімандрита Даміана змусили зупинити ранкове богослужіння. Свої дії силовики пояснили тим, що настоятель храму чинить незаконно, звершуючи молитву в приміщенні у невідповідності до російського законодавства. Діють вони за рішенням так званого Міністерства юстиції Республіки Крим.

«Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвір'я монастиря і почали складати протоколи», – повідомив митрополит Климент Сімферопольський і Кримський ПЦУ.

Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського є однією із семи парафіяльних структур Православної церкви України в Криму, що залишилися та надалі здійснюють молебні на окупованому півострові.

Раніше Служба безпеки України викрила масштабний механізм «відмивання» коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму. Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.

Нагадаємо, український суд заарештував 13 літаків російської авіакомпанії, яка незаконно здійснювала польоти до пункту пропуску «Сімферополь-авіа» в окупованому Криму.