Науковці показали найстарішу у світі дерев'яну споруду
Дерево, що використовувалося для будівництва колодязя, було зрубане в 5255-му або 5256 році до нашої ери
Чеські науковці встановили вік колодязя, який може вважатися найстарішою дерев'яною конструкцією у світі.
Про це повідомляє Science Alert.
«Виходячи з наших висновків, заснованих на дендрохронологічних даних, дерево, що використовувалося для будівництва колодязя, було зрубане в 5255-му або 5256 році до нашої ери», - заявив один із дослідників Ярослав Пешка.
Тобто верхня частина криниці була виготовлена понад 7270 років тому.
Конструкція розміром 80 на 80 см складалася з чотирьох дубових стовпів, між якими були укладені дошки.
Цей колодязь знайшли 2018 року неподалік міста Остров на заході Чехії. На думку вчених, ним користувалися мешканці декількох навколишніх поселень.