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    Науковці показали найстарішу у світі дерев'яну споруду

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    Науковці показали найстарішу у світі дерев'яну споруду
    Фото: Archeologické centrum Olomouc

    Дерево, що використовувалося для будівництва колодязя, було зрубане в 5255-му або 5256 році до нашої ери

    Чеські науковці встановили вік колодязя, який може вважатися найстарішою дерев'яною конструкцією у світі.

    Про це повідомляє Science Alert.

    «Виходячи з наших висновків, заснованих на дендрохронологічних даних, дерево, що використовувалося для будівництва колодязя, було зрубане в 5255-му або 5256 році до нашої ери», - заявив один із дослідників Ярослав Пешка.

    Тобто верхня частина криниці була виготовлена понад 7270 років тому.

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    Конструкція розміром 80 на 80 см складалася з чотирьох дубових стовпів, між якими були укладені дошки.

    Цей колодязь знайшли 2018 року неподалік міста Остров на заході Чехії. На думку вчених, ним користувалися мешканці декількох навколишніх поселень.

    історія Чехія наука археологія
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