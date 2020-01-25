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    Технології

    У космосі вперше спекли печиво: тепер вчені з'ясовують, чи можна його їсти

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    У космосі вперше спекли печиво: тепер вчені з'ясовують, чи можна його їсти

    Продукт ретельно вивчають у лабораторії, щоб дізнатися, чи не шкідливо їсти печиво, приготоване у космосі

    Астронавти Христина Кох і Лука Пармітано стали першими, хто приготував у космосі печиво. Їх завданням було випробувати піч на Міжнародній космічній станції, розрахованій на підготовку в умовах мікрогравітації.

    Як повідомляє The Guardian, цей пристрій може стати у пригоді для довгих космічних перельотів.

    П’ять пряників вони приготували у кінці грудня, їх відправили на Землю у капсулі SpaceX. Як виявилося, на приготування печива у космосі йде більше часу, ніж на Землі, де процес займає близько 20 хвилин при температурі 150 градусів Цельсія.

    Перший космічний пряник пекли близько 25 хвилин, але тісто вийшло сирим. Другий — 75 хвилин, що вийшло краще, але все ще не ідеально. Четвертий і п'ятий смаколики, які визнали найвдалішими на вигляд, пекли 120 і 130 хвилин відповідно (пізніше їх залишили охолоджуватися). Аромат свіжого печива виходив від усіх пряників, крім першого.

    Капсула SpaceX з печивом прибула на Землю 7 січня 2020 року, але про результати експерименту оголосили тільки через два тижні. Продукт ретельно вивчають у лабораторії, щоб дізнатися, чи не шкідливо їсти печиво, приготоване у космосі.

     

     

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