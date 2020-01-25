У космосі вперше спекли печиво: тепер вчені з'ясовують, чи можна його їсти



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Продукт ретельно вивчають у лабораторії, щоб дізнатися, чи не шкідливо їсти печиво, приготоване у космосі

Астронавти Христина Кох і Лука Пармітано стали першими, хто приготував у космосі печиво. Їх завданням було випробувати піч на Міжнародній космічній станції, розрахованій на підготовку в умовах мікрогравітації.

Як повідомляє The Guardian, цей пристрій може стати у пригоді для довгих космічних перельотів.

П’ять пряників вони приготували у кінці грудня, їх відправили на Землю у капсулі SpaceX. Як виявилося, на приготування печива у космосі йде більше часу, ніж на Землі, де процес займає близько 20 хвилин при температурі 150 градусів Цельсія.

This past Christmas it seems that astronaut Christina Koch had the dubious honour of conducting a fun culinary experiment just in time for Santa, namely preparing space cookies using a special 0G oven and cookie dough courtesy of DoubleTree by Hilton. https://t.co/CO4mGAbMmp pic.twitter.com/Fl3iHSqh9M — Tebo (@PaulTebo) 18 січня 2020 р.

Перший космічний пряник пекли близько 25 хвилин, але тісто вийшло сирим. Другий — 75 хвилин, що вийшло краще, але все ще не ідеально. Четвертий і п'ятий смаколики, які визнали найвдалішими на вигляд, пекли 120 і 130 хвилин відповідно (пізніше їх залишили охолоджуватися). Аромат свіжого печива виходив від усіх пряників, крім першого.

Капсула SpaceX з печивом прибула на Землю 7 січня 2020 року, але про результати експерименту оголосили тільки через два тижні. Продукт ретельно вивчають у лабораторії, щоб дізнатися, чи не шкідливо їсти печиво, приготоване у космосі.