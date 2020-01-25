Вчені відтворили голос давньоєгипетського жреця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це може бути використано, щоб допомогти людям краще вивчити історичну спадщину

Вчені відтворили голос давньоєгипетського жреця на ім’я Несьямун, який жив за часів правління фараона Рамзеса XI між 1099 і 1069 роками до н.е. і був муміфікований після смерті.

Про це повідомляє журнал Scientific Reports.

Міжнародна команда дослідників з Лондонського університету, Йоркського університету, музеїв і галерей Лідса, Лондонського королівського холлоуейского коледжу зімітували голос 3000-річної давнини. Для цього були використані медичні сканери, технологія 3D-друку і електронна гортань. Вся ця техніка дозволила відтворити один звук – щось середнє між голосними в англійських словах «bed» і «bad».

Відзначають, що зловісний тон може бути не повністю схожий на голос Несьямуна, оскільки за 3000 років його язик втратив більшу частину своєї маси.

«Ми відтворили вірний звук, виходячи з нинішнього стану мумії, але ми не очікуємо точної відповідності мови, з огляду на поганий стан язика», – сказав співавтор дослідження Девід М. Говард.

Автори роботи відзначають і те, що тільки однієї моделі недостатньо для синтезу цілих слів або пропозицій. Однак перший крок в цьому напрямку вже зроблений.

Що стосується самого Несьямуна, то його статус був визначений з написів, знайдених на саркофазі в усипальниці. Саме ці тексти дозволили встановити, що він був не тільки єгипетським жерцем, але і писарем. Ймовірно, ритуальним обов’язком Несьямуна в храмі було спів і бесіди з богами.

Наприклад, один з написів на його труні висловлює «бажання бачити і звертатися до богів, як він це робив в своєму трудовому житті. Тепер він може звернутися до всіх нас».

«Немає нічого більш особистого, ніж чийсь голос. Почути голос з таких давніх часів – це досвід незабутній. Завдяки новому методу такі історичні персонажі, як Несьямун, оживають. Цей метод може бути використаний, щоб допомогти людям краще вивчити історичну спадщину», – поділився співавтор дослідження Джон Скофілд, археолог з Йоркського університету.

Читайте також: