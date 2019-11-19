Лише 70% нардепів були на всіх засіданнях Ради у листопаді – Комітет виборців



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Найнижчий показник відвідування парламенту у депутатської групи За майбутнє - всього 52%

У листопаді всі засідання Верховної Ради відвідали 299 народних депутатів або 70% від складу парламенту.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

«Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами України, парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради у листопаді. Всього в листопаді відбулося сім пленарних засідань. Із 423 народних депутатів всі сім засідань відвідали лише 299 депутатів або 70% від складу Ради», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у КВУ, ще 76 депутатів відвідали шість засідань, 12 депутатів – п’ять засідань, 19 депутатів – чотири засідання, 6 депутатів – три засідання, 4 депутати – два засідання, 7 депутатів – одне та нуль засідань.

«Показники відвідування серед фракцій Верховної Ради є такими: «Голос» - в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 83% депутатів, «Слуга народу» - 80%, «Європейська солідарність» - 69%. Дещо нижчі результати в «Опозиційної платформи – «За життя» – 61% та ВО «Батьківщина» - 57%», - інформують у КВУ.

Найнижчими відносно інших є показники групи «За майбутнє» – в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 11 із 23 депутатів групи або 52%.