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    «Слуги народу» в елітному готелі Трускавця приступили до депутатських курсів

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    «Слуги народу» в елітному готелі Трускавця приступили до депутатських курсів

    У найдорожчому готелі Трускавця розпочався інтенсив для майбутніх депутатів партії «Слуга народу»

    У трускавецькому санаторно-готельному комплексі Ріксос розпочався семінар для майбутніх депутатів партії «Слуга народу». На територію готелю пресу пускають суворо за списками попередньої акредитації, передає LB.ua.

    На рецепції готелю повідомили «про повне бронювання готелю до кінця тижня», коли закінчиться тренінг для майбутніх депутатів.

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    «Слуги народу» в елітному готелі Трускавця приступили до депутатських курсів
    «Слуги народу» в елітному готелі Трускавця приступили до депутатських курсів
    «Слуги народу» в елітному готелі Трускавця приступили до депутатських курсів
    «Слуги народу» в елітному готелі Трускавця приступили до депутатських курсів

    Ріксос є одним з найдорожчих готелів в регіоні: згідно з офіційним прайсом, сьогодні, у «високий сезон» номер сингл коштує 3500 грн, а дабл - 4700 з харчуванням, повідомляє ЗМІ.

    Одна з майбутніх депутаток Марина Бардіна опублікувала сьогодні зранку фото, на якому видно, як «слуги народу» розділились на команди і вирішують завдання.

    Зе-Трускавець
    Зе-Трускавець

    Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» проведе освітній інтенсив для обраних від цієї партії народних депутатів України.

     

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