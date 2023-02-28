Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW

Росія розгорнула нову інформаційну операцію про плани Заходу знищити РФ

Росія намагається звинуватити Україну та Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на військові невдачі та підтримку Заходом українських перемог. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що російські чиновники просувають інформаційну операцію, яка неправдиво представляє війну Росії в Україні як важливу для подальшого існування Російської Федерації.

Так, 26 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що не знає, чи зможе «така етнічна група, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні», якщо Заходу вдасться «знищити Російську Федерацію та встановити контроль над її осколками». Путін звинуватив колективний Захід у тому, що вже нібито є «викладені на папері» плани знищення Російської Федерації в її нинішньому вигляді. Він також зауважив, що Росія була змушена призупинити свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю, щоб забезпечити свою безпеку перед лицем узгоджених зусиль Заходу для руйнування РФ.

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Своєю чергою заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Захід у розпалюванні ситуації в Україні після розпаду Радянського Союзу та зробив висновок, що «спокійна сила нашої великої країни та авторитет її партнерів є ключем до збереження майбутнього всього нашого світу».

«Заяви Путіна та Медведєва пов’язані з інформаційною операцією, яка розглядає війну в Україні як екзистенційну для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як вищі ставки для Росії та Заході, ніж насправді. Путін, ймовірно, сподівається створити інформаційні умови, щоб звинуватити Україну та Захід у загрозі виживанню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі та підтримку Заходом українських перемог», – йдеться у матеріалі ISW.

Ключові висновки ISW:

Російські чиновники продовжують проводити інформаційні операції, намагаючись перешкодити наданню Заходом військової допомоги Україні.

Українські військові продовжують реагувати на занепокоєння Заходу щодо можливостей України та припускають, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на півдні України.

Повідомляється, що захоплений російський військовий посібник свідчить про те, що російські сили впроваджують нову тактику нападу, щоб компенсувати поточні обмеження бойової спроможності у світлі триваючих наступальних невдач. У посібнику йдеться про те, що російські війська намагаються взяти на озброєння менші та більш спритні загальновійськові формування, ніж використовувалися раніше під час війни. Тактика штурмового загону також свідчить про те, що російські військові, можливо, намагаються інституціоналізувати тактику, використану «групою Вагнера» в Бахмуті з маргінальним тактичним ефектом.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 25 лютого заявив, що ЦРУ впевнене, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання, але не прийняло остаточного рішення і не надало Росії летальної допомоги.

Українські офіційні особи заявили, що російські війська зосереджуються та посилюють операції вздовж лінії фронту в Луганській області.

Російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.

Російські сили продовжували здійснювати наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області, і російські джерела широко стверджували, що сили «групи Вагнера» захопили територію на північ від Бахмута.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень на східному (лівому) березі Херсонської області та в Криму.

Російські війська продовжують витрачати свої і без того обмежені запаси високоточних боєприпасів.

Російські чиновники оголосили, що з 1 березня на окупованих територіях набудуть чинності всі заходи соціальної підтримки.

Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю.