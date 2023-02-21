РФ призупиняє участь у договорі про стратегічну наступальну зброю

Наразі про вихід із договору не йдеться

Росія призупиняє свою участь у договорі «Про стратегічну наступальну зброю». Про це повідомив російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів.

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«США почали перекраювати світовий лад під себе… Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Хочу ще раз наголосити, не виходить із договору, а саме призупиняє.

Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу.

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Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Ну, слав Богу. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки», – сказав Путін.

Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СРСР-США (СНО-1), (англ. Strategic Arms Reduction Treaty, START-1), був підписаний 31 липня 1991 р. в Москві в ході зустрічі на вищому рівні президентів СРСР і США Михайла Горбачова і Джорджа Буша і набув чинності 5 грудня 1994 р. Договір встановлював для сторін рівні ліміти на кількість боєзарядів і засобів їх доставки, а також ліміти на вагу балістичних ракет. Це перша подібна угода між СРСР і США. Мета договору – забезпечення паритету між стратегічними ядерними силами двох сторін на рівнях, які будуть приблизно на 30% нижче за рівні початкових розгорнених сил.

Раніше Путін заявив, що Росія опинилася під загрозою, тож була вимушена захищатися й тому розпочала війну.