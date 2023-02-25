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Хто влаштує держпереворот у Росії? Newsweek назвав можливих наступників Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хто влаштує держпереворот у Росії? Newsweek назвав можливих наступників Путіна
Пригожин може замінити Путіна, вважають політологи
фото з відкритих джерел

Торішні прогнози про усунення Путіна від влади олігархами не справдилися

Очільник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин може влаштувати державний переворот у Росії та відібрати владу у президента Володимира Путіна. Про це заявив політолог Джейсон Джей Смарт, пише американський журнал Newsweek.

«Путін думає, що у нього все під контролем. Але всі диктатори так вважають до певного моменту. Дуже важко передбачити, коли цей момент настане», – сказав він.

За словами Смарта, війна з Україною все ще популярна серед громадян Росії. Торішні прогнози про усунення Путіна від влади олігархами через західні санкції, що завдають шкоди російській економіці, не справдилися.

Хто може зайняти місце Путіна

На 12 місяці війни Росія зазнає великих поразок. Про «швидку перемогу», яку хотів здобути Путін, давно забули, Україна відбила у ворога великі території на півдні та північному сході. Військові невдачі різко розкритикували навіть головні прихильники Путіна – Рамзан Кадиров і Пригожин.

У російських елітах зріє невдоволення. У ЗМІ просочуються відомості, що у близьких до Кремля колах таємно обговорюють перелік наступників Путіна на випадок його усунення від влади. За повідомленнями NewsWeek, п’ятірка можливих кандидатів має такий вигляд.

Дмитро Медведєв

Експрезидент і колишній прем’єр Росії, а нині – заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, упродовж усієї війни робив вкрай різкі заяви щодо питань зовнішньої політики.

Сергій Кирієнко

Кирієнко обіймає посаду першого заступника керівника адміністрації президента РФ. За часі Єльцина він очолював російський уряд і сприяв просуванню Путіна кар’єрними сходами.

Кирієнко керував організацією фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Дмитро та Микола Патрушеви

Міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев – син голови Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Лектор Університету Бата Стівен Голл каже, що у Кремлі про цю пару вже дуже давно говорять як про потенційних наступників Путіна.

«Микола Патрушев – гарний маніпулятор. Він уміє балансувати для збереження своєї влади. Тому цілком можливо, що він стане наступником Путіна або висуне на цю роль сина», – вважає Голл.

Євген Пригожин

Засновник ПВК «Вагнер» потрапив до газетних заголовків за публічну критику путінської військової верхівки через успішний контрнаступ України. Голл вважає, що Пригожин, який де-факто має особисту армію, може припинити підтримувати Путіна і почати «діяти за лаштунками як ляльковод».

За яких умов Путіна можуть усунути від влади

Викладачка політики та міжнародних відносин в Единбурзькому університеті Кася Качмарська вважає, що Путіну нема про що хвилюватися.

«Не думаю, що хтось із представників режиму здатний протистояти Путіну. Його союзникам доведеться поєднати зусилля, щоб кинути виклик лідеру, але між ними немає єдності», – каже вона.

Старший викладач міжнародних відносин в Університеті Глазго Адріан Флореа, навпаки, вважає перспективи зміни режиму стануть набагато більшими найближчим часом.

Масштабна мобілізація, ймовірно, загонить Росію у важку економічну кризу, а невдоволення нею наростатиме і в центрі, і в регіонах.

«У цих умовах боротьба за владу всередині Кремля, найімовірніше, посилиться», – додав Флореа.

Напередодні видання Dailymail писало, що Володимиру Путіну загрожує втрата влади, оскільки різні фракції в його режимі нападають одна на одну, а сильний лідер надто слабкий, щоб їх зупинити.

Окрім того, видання The Economist писало, що російські еліти починають розуміти, що напад на Україну був помилкою, та починають обговорювати, як їм доведеться жити без Путіна.

Нагадаємо, у США вважають, що застосування Росією стратегічної ядерної зброї проти України є малоймовірним.

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Теги: росія контрнаступ журнал Daily Mail Адріан Україна мобілізація напад переворот військові Рамзан Кадиров путін Дмитро Медведєв війна санкції держпереворот

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