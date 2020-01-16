Найбагатша жінка Африки йде в президенти



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Ізабель душ Сантуш Фото: AFP

Ізабель душ Сантуш можливо візьме участь у виборах вже в 2022 році

Найбагатша жінка Африки Ізабель душ Сантуш заявила, що може балотуватися на посаду президента Анголи/

Про це передає британська телерадіомовна корпорація ВВС.

Згідно з повідомленням, 46-річна душ Сантуш сказала, що має сильне почуття патріотизму та обов’язку перед своєю країною.

Пізніше в розмові з португальським телеканалом вона зазначила, що, можливо, візьме участь у виборах вже в 2022 році.

Ізабель душ Сантуш – старша дочка колишнього президента Анголи Жозе Едуарду душ Сантуша, який правив країною 38 років. Вона займає восьме місце в десятці найбагатших людей Африки за версією журналу Forbes, ставши першою жінкою-мільярдером на континенті. Вона володіє частками в найбільших ангольських компаніях і активами в Португалії. Активи душ Сантуш оцінюють у понад два мільярди доларів.

У 2017 році новий президент Анголи звільнив її з посади голови державної нафтової компанії Sonangol в рамках боротьби з корупцією. 31 грудня 2019 року суд в Анголі заблокував рахунки душ Сантуш і її чоловіка. Як стверджує Генпрокуратура Анголи, в результаті угод з їхньою участю держава втратила понад 1 мільярд доларів.

Душ Сандтуш живе в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вона має громадянство Росії, оскільки її мати уродженка російського міста Пенза.